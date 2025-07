So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

In Deutschland gibt es gleich mehrere Methoden, um herauszufinden, ob gerade Sommer ist. Die wahrscheinlich zuverlässigste ist ein Blick in die Zeitung. Wenn wieder einmal unsinnige bildungspolitische Debatten geführt werden, darf man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen Effekt des Sommerlochs schließen.

Vor drei Tagen führte der Welt-Chefredakteur Philipp Burgard über den Dächern Berlins ein launiges Sommerinterview mit Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien (CDU). Darin fragte er sie, was sie von der dänischen Vorgehensweise halte, in bestimmten Stadtteilen eine Obergrenze für Menschen mit Migrationshintergrund festzusetzen.