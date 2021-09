Sie entschuldigt sich in Namibia für den Völkermord an den Herero und Nama durch deutsche Kolonialtruppen, engagiert sich für verfolgte Wissenschaftler und Künstler, gratuliert Griechenland zum 200. Jahrestag der Revolution und spricht bei der Eröffnung einer Ausstellung von Fotografien in Deutschland lebender Türken in Essen.

Das Aufgabenspektrum, das Michelle Müntefering als Staatsministerin für internationale Kultur- und Bildungspolitik abdeckt, ist groß. Der Themenbereich hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Müntefering macht ihre Arbeit mit Begeisterung. Ihre heutige Position wurde in den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD 2018 für sie in der jetzigen Form neu geschaffen.