Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Michaela Kaniber ist in der Gastwirtschaft ihrer Eltern aufgewachsen, sie weiß, was an Stammtischen geredet wird. Deswegen will die CSU-Politikerin und Landesministerin im Kabinett von Markus Söder, dass in Berlin endlich Reformen gemacht werden, damit die Leute merken, dass „wir alle miteinander ordentlich und gut und gerecht und sozialverträglich wieder miteinander leben können“.

Die Agrarministerin warnt davor, dass Deutschland bei Lebensmitteln in zu große Abhängigkeit vom Importen gerät. In der Ernährungspolitik dürfe nicht der gleiche Fehler gemacht werden wie in der Energiepolitik, so Kaniber. China und Russland würden ihre Übermacht in der Getreideproduktion ausnutzen können. „Die Ernährungssouveränität muss gesichert sein, wir müssen uns selbst ernähren können“, erklärt die Ministerin.

Außerdem wirbt Michaela Kaniber für Fleischkonsum, sie sei genervt, dass ihr ständig ein Veganer seine Ernährungsweise erklären wolle. Es gebe gute Gründe, in Deutschland entsprechend Nutztiere zu halten. Neulich habe sie mit Eckart von Hirschhausen auf einem Podium gesessen, der ihr die Schädlichkeit von Fleisch darlegen wollte. Jeder Kunde, der ein Steak kaufe, müsse eigentlich an der Ladentheke einen Fünf-Liter-Eimer Gülle mit nach Hause nehmen, so der TV-Star. Kaniber erzählt, sie habe gekontert: „Jeder, der gerne veganes Essen kauft, sollte eigentlich mal fünf Liter Gülle mitbringen, damit wir dieses Essen auch düngen können.“

Michaela Kaniber (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 29. April 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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