Mit Worten allein lasse sich in der Politik nichts bewirken, kritisiert Historiker Michael Wolffsohn. Er erklärt im Interview, wieso Wadephuls Syrien-Vergleich zynisch ist, warum er keine Zukunft für Diaspora-Juden sieht und warum Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ so realistisch ist.

INTERVIEW MIT MICHAEL WOLFFSOHN am 12. November 2025

Michael Wolffsohn ist ein deutscher Historiker und Publizist. Er lehrte von 1981 bis 2012 Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören „Wem gehört das Heilige Land?“, „Eine andere Jüdische Weltgeschichte“ und „Feindliche Nähe: Von Juden, Christen und Muslimen“.

Herr Wolffsohn, in der vergangenen Woche hat Außenminister Johann Wadephul mit seinen Äußerungen über Syrien für erhebliche Unruhe in der Union gesorgt. Nach Berichten der Bild-Zeitung soll er in einer Fraktionssitzung sogar gesagt haben, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Wie haben Sie diese Äußerungen wahrgenommen?

Stefan | Mi., 12. November 2025 - 18:55

Johann Wadephul ein Experte mit Expertise vielleicht ???
Expertise ist das Gesamtpaket aus Wissen, Fertigkeiten und Urteilsvermögen, das jemand in einem Bereich entwickelt hat. Es geht nicht nur um „wissen“, sondern um kompetentes Handeln in realen Situationen.
Expertise umfasst:
Deklaratives Wissen (Fakten, Theorien)
Prozedurales Wissen (wie man etwas macht)
Konditionales Wissen (wann und warum man etwas macht)
Metakognition (sich selbst einschätzen können: „Weiß ich genug?“)
Beispiel:
Ein Arzt mit 20 Jahren Erfahrung in Herzchirurgie ist ein Experte.
Seine Expertise zeigt sich darin, dass er in Sekunden eine Diagnose stellen, Risiken abwägen und unter Druck operieren kann – auch in ungewöhnlichen Fällen.
Das Johann Wadephul meilenweit entfernt ist beweisen die Unmöglichkeiten seiner Aussagen.
An seinem Verständnis für internationale Politik lässt mich doch sehr stark zweifeln.
Frau Baerbock 2.0 eben.

Gerhard Schwedes | Mi., 12. November 2025 - 19:14

Das ist ein erschütternder, fatalistischer Satz, lieber Herr Wolfssohn. Bliebe uns dementsprechend nur noch, wie Sisyphos den Felsen ewig den Berg hinaufzurollen, Siege erringend und Niederlagen gewärtigend. Sollte am Ende Nietzsche mit seiner Philosophie von der ewigen Wiederkehr des Gleichen Recht behalten? Aber dies hieße zu resignieren und den Demokratiezerstörern, die zur Zeit auf der linken Seite der Politik anzutreffen sind, das Feld zu überlassen. Seien wir also besser dem Leben treu, bleiben wir gemäß Erich Fromm doch besser bio- als nekrophil, denn auch Resignation hat eine nekrophile Schlagseite.

Christa Wallau | Mi., 12. November 2025 - 19:51

sowohl was sein Urteil über Herrn Wadephul anbetrifft als auch seine Einschätzung zur Lage der Juden in Deutschland und in vielen anderen westlichen Staaten.

Eine von Wolffsohns Aussage hat mich besonders beeindruckt:
"Die Demokratie hat einen eingebauten Todestrieb. Sie ist zu selbstmörderisch gut."
Ja, das ist leider Gottes wirklich so!
Besonders in Deutschland hat sich das augenfällig bewahrheitet, was der Herr Professor hier so lakonisch ausspricht.
Die in der Demokratie alles e n t s c h e i d e n d e
Mehrheit kann in ihrer Beschränktheit bzw. dummen Gutmütigkeit bzw. Gutgläubigkeit einen Staat in den Ruin treiben.
Dies ist in Deutschland geschehen. So manchen Deutschen - nicht nur vielen Juden - ist daher ihre Heimat (so wie es sie noch bis kurz nach der Wiedervereinigung gab) schon längst verloren gegangen!

Nicht nur die Welt der Juden, sondern auch die vieler Deutscher ist in den letzten 30 Jahren eine völlig andere geworden: unfrei, bedrohlich und hoch-gefährlich.

Günter Johannsen | Mi., 12. November 2025 - 19:52

der sich nun bestätigte: „Außenminister Wadephul war für dieses Amt nie qualifiziert“. Aber da ist er wohl nicht der Einzige ... ?!
Er redet tatsächlich von Dingen, die er nicht durchblickt. Wie gesagt: "Wer von Geschichte nur wenig versteht, sollte besser nicht über Geschichte reden."
Das Grundübel heute scheint mir zu sein, dass selbst gestandene Politiker (oder die es gern sein wollen) nicht mehr selbst - mit dem eigenen Hirn - nachdenken, sondern in vorgegebenen Denkschemen wandeln. Habe sie Angst vor dem erhobenen Zeigefinger der linXen NGOs, deren Dominanz schon auf allen Ebenen zu finden und zu spüren ist? Genau DAS ist doch das Problem ... und es wurde von Anbeginn so geplant und eingerichtet: LinX ist alternativlos ... Punkt!
Wer sich dagegen auflehnt, ist Nazi und pööhse". Wie meinte IM-Erika: "wir schaffen das!" Und ja, was Gilliaume nicht schaffte, schaffte die Nämliche?!

