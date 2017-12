Der Magenschwinger war Michael Kretschmer am Montag nach der Bundestagswahl deutlich anzusehen. Wenn die herbe Niederlage der sächsischen CDU ein Gesicht hat, dann das von Kretschmer, der als Generalsekretär des Landesverbands die Niederlage noch öffentlich erklären musste. Für den 42-Jährigen endeten mit dieser Wahl 15 Jahre im Bundestag. Seinen Wahlkreis Görlitz, den er seit 2002 immer direkt gewonnen hatte, verlor der Unionsfraktionsvize an einen bis dahin unbekannten Malermeister von der AfD. Für Kretschmer war das eine Zäsur in seiner bis dahin makellosen Karriere. Zum Wiedereinzug in den Bundestag hatte er „keinen Plan B“ gehabt. Zweieinhalb Wochen später dann aber doch: Da präsentierte ihn der scheidende Ministerpräsident Stanislaw Tillich als seinen Nachfolger.

Kretschmer übernimmt einen Landesverband, der in einer tiefen Sinnkrise steckt. Die CDU, die seit 27 Jahren Sachsen regiert, gewann auch 27 Jahre lang so gut wie alle Bundestagsmandate. Das galt für die junge Metropole Leipzig wie für die waldigen Ecken des Vogtlands. Das änderte der 24. September 2017, als sie mit 27 Prozent hinter der AfD landete und vier Direktmandate verlor – drei an die AfD und eines an die Linken. Die nächste Landtagswahl 2019 wird nicht mehr der übliche Durchmarsch werden.

schließen x Der flexible Monatspass kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Sie haben Zugriff auf Artikel der Printausgabe seit 01/2017 sowie auf die aktuelle E-Paper-Ausgabe. Abonnenten der Print-Ausgabe erhalten den Monatspass zum reduzierten Preis von 1,90 € pro Monat. E-Paper und Kombi-Abonnenten bekommen einen kostenlose Zugang.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.