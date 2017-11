So erreichen Sie Alexander Kissler:

Die von der Bundeskanzlerin Angela Merkel geführten Jamaika-Verhandlungen mit der CDU, der CSU, der FDP und den Grünen sind gescheitert. Deutschland hat nach wie vor nur eine geschäftsführende Regierung und nicht nur Europa wartet auf Antworten. Vier Wochen haben die zähen Gespräche gedauert. Herausgekommen ist scheinbar nichts. Ist das eine gute oder schlechte Nachricht? Für den Schweizer Journalisten Frank A. Meyer ist es eine gute. Warum er Angela Merkel trotzdem bewundert und schätzt, warum er viele Medien hingegen kritisiert und was ihm die zitternden Hände von Christian Lindner in der Nacht des Scheiterns verraten haben, sehen und hören Sie in seiner Video-Kolumne Meyers Blick.