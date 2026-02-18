Rubio Merz
US-Außenminister Marco Rubio und Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz, 13.02.2026 / picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Liesa Johannssen

Merz verschenkt eine Chance Konrad Adenauer hätte Rubios Rede geliebt

Die Rede des US-Außenministers in München war eine Liebeserklärung an die westliche Zivilisation. Trotzdem hielt es Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz für angebracht, sich demonstrativ zu distanzieren. Konrad Adenauer aber hätte Marco Rubios Rede geliebt.

VON FERDINAND KNAUSS am 19. Februar 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

In seinem ersten größeren Interview in diesem Jahr hat Friedrich Merz kein ausgeprägtes diplomatisches Gespür bewiesen. Der Interviewer des Podcasts „Machtwechsel“, Robin Alexander, sprach ihn gleich zu Beginn auf die Rede des US-Außenministers Marco Rubio in München an und auf die Standing Ovations, die er dafür erhielt. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Schließlich ist er in einer Koalition gefangen mit einem Partner, der die von Rubio propagierten Vorstellungen seit Jahrzehnten bekämpft. Es ist ziemlich egal, ob man die Grünen, die Linke oder die SPD betrachtet man wird in jedem Fall auf diese kritische Distanz gegenüber der eigenen Kultur stoßen. Und kritische Distanz ist noch ein euphemistischer Ausdruck! Selbsthass träfe es bei vielen linken Zeitgenossen besser. Spätestens unter Merkel hat sich die CDU von einem Befürworter unserer Zivilisation zu einem indifferenten Sammelsurium in dieser Frage gewandelt - nicht anders als in den USA die Demokraten. Das wäre an sich noch kein Problem, wenn andere Kulturen/Zivilisationen sich ebenfalls kritisch betrachten würden. Tun sie aber nicht. Und indem sie sich meist für überlegen halten, wir uns leider für inferior, stellen wir uns als Gesellschaft insgesamt zur Disposition. Trump hin oder her, Leuten wie Rubio traue ich das intellektuelle Format zu, das zu beenden.

A. Brand | Do., 19. Februar 2026 - 15:10

„Leuten wie Rubio traue ich das intellektuelle Format zu, das zu beenden“

Stimme ich zu, ich sehe auch Vance in dieser Gruppe, nur wird uns das nichts nutzen. Scholl-Latour schrieb einmal über die Amerikaner, daß sie über Selbstheilungskräfte (oder so ähnlich) verfügen. Es ging um den schon oft vorhergesagten und bisher (trotz Grünlinkswoke) nicht eingetretenen Niedergang der VSA. Die VSA sind gerade dabei, sich von Grünlinkswoke zu befreien, sie heilen sich selbst.

„Wir“ haben diese Selbstheilungskräfte nicht, „wir“ werden den Weg in das grünlinkswoke Verderben konsequent zu Ende gehen, so wie 1933-45. Und wie 33-45 werden „wir“ unsere Nachbarn mit ins Verderben ziehen.

Das Erwachen kommt bei „uns“ immer dann, wenn es zu spät ist. Die Ossis bei denen die Erinnerung an die letzte linke Diktatur noch halbwegs frisch ist, sind schon am Aufwachen, die Wessis schlafen noch tief und fest denn hier gibt es keinen mehr, der sich an die vorletzte linke Diktatur erinnert!

Merz verschenkt SEINE Chance, indem er vor den Links-Grünen einknickt. Aber eben nicht nur seine Chance, sondern die Chance Deutschlands, sich aus dem Knebel der Links-Grünen zu befreien! Wenn er Schneid gegenüber den LinXen (SPD; LINKE; Grüne) hätte, wäre er der Kanzler der Befreiung. So ist Merz der Lächerlichkeit preisgegeben und erscheint als ebenso luschig und zerstörerisch, wie seine kommunistische Gegenspielerin IM-Erika!
Wenn er die von den Grün-Linken aufgestellte Brandmauer gegen die Demokratie beseitigen würde, hätte er mit Sicherheit den Souverän (das Volk)auf seiner Seite!

Chris Groll | Do., 19. Februar 2026 - 08:53

(Herr) Merz hat keinen Bezug zu diesem christlichen Abendland. Er hat nicht einmal einen Bezug zu Deutschland und den Deutschen. Was erwartet man da von so einer Person.
Das betrifft übrigens große Teile der dU/csU. Sie haben ihre Werte zu Gunsten des Sozialismus aufgegeben.
Merz überschätzt sich außerdem gewaltig. Er ist in meinen Augen ein Narzisst.
Vielleicht ist ja auch ein wenig Neid mit im Spiel.
Merz bekommt seine Standing Ovations wohl erst beim eigenen Parteitag. Oder auch nicht.

Hans Jürgen Wienroth | Do., 19. Februar 2026 - 09:11

Z (Rubio): „Wir sind durch die tiefsten Bande miteinander verbunden, … christlichen Glaubens, Kultur, Erbes, Sprache, Abstammung ….“

Wir haben keine Kultur jenseits der Sprache postulierte eine SPD-Frau unwidersprochen und auch die Sprache weicht mehr und mehr jener der Zuwanderer.

Z (Knauß): Diese von der „postkolonialen“ Linken theoretisch untermauerte Kritik am kulturellen Erbe des Westens wurde nach dem „Marsch durch die Institutionen“ zu einem prägenden intellektuellen Leitbild. Das Ergebnis ist eine „westliche Wertegemeinschaft“, zu deren Selbstverständnis es für manche gehört, demonstrative Bekenntnisse zur eigenen Tradition … kritisch zu sehen.

Wir Deutschen müssen alles anhaltend und ohne Korrekturmöglichkeit zerstören, was an uns erinnert, erst dann sind wir für die Linken perfekt.

IngoFrank | Do., 19. Februar 2026 - 09:14

Wer für die Sorgen, Nöte und Sicherheitsöngste seiner Bevölkerung auf Deutschlands Straßen kein Antennen hat, warum soll er für die hohen Gefilde der Demokratie auch nur eine Antenne haben ?
Es reicht nicht, nur um den Globus zu düsen und deutsches Steuergeld in aller Herren Länder mit beiden Händen & Füßen zu verteilen. Zum Deutschen Kanzler bräuchte es mehr, vor allem Antennen fürs eigene Volk die er absehbar nie hatte, weil er wos Ernst wurde, nur Fersengeld gab und im 2.. & 3. Anlauf durchkam weil „alternativlos“
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

überhaupt alles nichts mit dem Thema des Artikels zu tun: das Verhältnis Europas zu den USA... - oder gerne auch umgekehrt?

Ich bin bei weitem KEIN Merz-Fan - alles andere als das, aber man kann doch die Themen nicht derart wild vermischen..., das nur noch ein reines Merz-Bashing heraus kommt, nur weil man den Protagonisten verachtet...!??

Nix für ungut...

Inana | Do., 19. Februar 2026 - 09:30

Merz ist allerdings nicht Adenauer. Das ist ja gerade Problem. Merz ist ein Gewächs der "Davos-Generation" und frühen EU-Generation. Hier geht es nicht um den zivilisatorischen Erhalt "Europas", sondern darum, dass Europa eine "Weltgesellschaft" vorbereiten soll. Diese Elite sieht in den Nationalkonservativen im eigenen Land den eigentlichen Gegner. Merz ist mehr Joschka Fisher, als Adenauer. Was diese Elite übrigens auch prägt, ist die relativ hohe, neo-con beeinflusste Kriegsbereitschaft, die übrigens auch ein Unterschied zu Adenauer ist.

Günter Johannsen | Do., 19. Februar 2026 - 11:13

Sehr treffende Einschätzung: Merz eher Joschka Fischer, als Adenauer!

Urban Will | Do., 19. Februar 2026 - 09:44

Stromberg-Manier- hat diese Kanzler- Karikatur Merz gezeigt, dass er für dieses Amt komplett ungeeignet ist.
Er hat sich - freiwillig, ohne Not, dauerhaft und das alles. angesichts weit besserer Alternativen - an die Linksgrünen und deren vor Arroganz Selbsthass und Hass auf Deutsche und Deutschland triefenden Weltbild gekettet. Gäbe es Adenauer noch, würde er diesen Buben mit Fußtritten aus der Partei jagen (und viele andere aus seiner Clique mit ihm).
Ein Kanzler zum Fremdschämen, der selbst die einfachsten Zusammenhänge nicht nur nicht versteht, sondern das wenige verbliebene Porzellan noch zertrümmert.
Wann endlich wachen seine Wahlschafe auf? Was muss denn noch alles passieren?
Dieser Mensch hatte und hat nur einen Leitfaden: wie bleibe ich Kanzler.
Als wäre das nicht schon schlimm genug, hält diese Witzfigur sich auch für bedeutend.
Die Geschichte wird ihn einst zum unfähigsten Regierungschef erklären, den es je gegeben hat.

Nichts, Herr Will. Nichts. Nur einen dankbaren Händedruck. Danke Herr Will, Sie haben mir (und sicher vielen anderen) in die Seele geschaut. Das Schlimmste aber ist, der Kerl hält sich wirklich für bedeutend. Ein Land, das mit so einem Stümper als Regierungschef "gesegnet" ist, kann nur betrauert und bedauert werden. Die Hoffnung. Nach diesem Ausfall kann es im Grunde nur besser werden. Ich zitiere gern das alte jüdische Sprichwort: "Es muss erst ganz dunkel werden, ehe es wieder hell werden kann!"

bezeichnen sind reine US-Interessen, Ramstein usw., alles andere ist naiv. (America First!)

Und genau das sollten wir nutzen..., zu unseren Gunsten. Für das was die USA vor haben brauchen sie Europa auch, mehr oder weniger.

Dass wir sie auch brauchen ist eine Binse und muss nicht ernstlich diskutiert werden... ABER wir sollten doch, so die neuen Verhältnisse gerade Australier werde..., unsere Position SO WEIT WIE MÖGLICH! zu unseren Gunsten verschieben..., und d dazu gehört auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, gerade bei Trump. Und das hat Merzin der mMn richtigen Dosierung gezeigt auf der MSC.

Hätte er tatsächlich überzogen, wie viele hier impliziert, hätten wir bereits eine neue Zollandrohung o.ä. auf dem Tisch - oder eine andere Drohung.

'America First!' ist auch ein guter Indikator..., für uns.

UNSER Handeln muss selbstredend 'Europe First!' sein - ich hoffe da gibt es keinen GRUNDSÄTZLICHEN Dissens - wie ein völlig Fremdlesender hier durchaus denken könnte... ... 🤔

Lisa Werle | Do., 19. Februar 2026 - 10:04

Wer selbst kein Format hat und keine Leistungen vorweisen kann – und das kann Merz bis dato nicht, der kann auch die Leistungen anderer nicht würdigen. Dass er noch nicht einmal im Saal war, als Rubio seine wunderbare Rede hielt, ist Affront pur. Dass er dann auch noch die nächstbeste Gelegenheit nutzt, um seinen Neid, seine Missgunst und seine Selbstbezogenheit zu betonen, ist schockierend. Ich schäme mich dafür, dass wir erneut einen Bundeskanzler mit so wenig Niveau haben. Dass deutsche Politiker und Mainstream-Medien sich über den ‚rüpelhaften‘ Trump echauffieren, ist lächerlich, wenn sie statt von Rubio zu lernen, sich offensichtlich Trump als Vorbild nehmen. Merz selbst hat Trump noch immer nicht verziehen, dass er die Rolle in Friedensverhandlungen nicht spielen durfte, die er doch so gerne spielen würde – unser Außenkanzler. Dass er ganz offensichtlich weder die Macht noch das Format dafür hat, ist ihm nicht einsichtig. Er scheitert ja schon an Lars, dem Sensiblen.

"Dass er ganz offensichtlich weder die Macht noch das Format dafür hat, ist ihm nicht einsichtig."
Dass er sich jetzt schon für eine zweite Amtszeit bewirbt, zeigt seine Unfähigkeit, die Realität einzuschätzen. Da ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken?!"

Genau das ist er, er sonnt sich ausgiebig im widerlichen grünroten Rampenlicht der Linksmedien und der eigenen Wahnvorstellung er sein ein Mann von Welt, jemanden den man ernst nimmt, ein großer Staatsmann!

Er hört sich gerne reden, er ist ein Narzißt, ein Freund inhaltsleerer aber markig klingender Worte, Handeln ist nicht sein Ding, sein Ding ist die Show! Das sieht man an JEDER Rede die er hält.

Er hat alles verraten, wofür er angetreten ist, es ging ihm nie um seine Versprechen, die waren nur Mittel zum Zweck, es ging ihm immer nur um Merz und seine durch Merkel verletzte Eitelkeit!

Nach Merkel ist Merz die schlechteste Besetzung des Kanzleramts seit WKII!

S. Kaiser | Do., 19. Februar 2026 - 10:39

Endlich ein Artikel an dieser Stelle, der sich mit Merz und diesen Aspekten von Rubios Rede auseinandersetzt. Aber auch hier, Herr Knauss, leider nicht wirklich deutlich genug.
Merz Verhalten auf der MSC war ein diplomatischer Affront auf ganzer Linie.
Nicht nur seine Eröffnungsrede selbst, die auf Vance Rede vom Vorjahr Bezug nahm, und äußerst pampig und patzig wirkte (inzwischen hat man den Eindruck, dass nicht nur Wadephul sondern auch Merz in Baerbocks undiplomatische Fußstapfen getreten ist).
Nicht nur, dass er bei Rubios Rede durch Abwesenheit glänzte, der nächste Fauxpas.
Nein, jetzt hat er auch noch die Chuzpe, despektierlich nachzutreten (ihm „hätte das nicht gereicht“).
Erstmal unerheblich, ob Rubio da ehrlich war oder nicht, ob für den deutschen Geschmack zuviel Pathos drin war oder nicht, aber es war die ausgestreckte Hand eines westlichen Bündnispartners, die da hochnäsig weggeschlagen wurde.
So daneben hat sich die ost-sozialisierte Merkel außenpolitisch nie benommen.

seiner Rede hat das keine wirkliche Bedeutung für sie Beziehungen der USA zu Europa. Merz hat das richtig erkannt und gewertet - objektiv betrachtet (...also ohne 'Schaum vor dem Mund' - sorry!)

Rubio steht in der US-Hirarchie in der dritten Reihe - davor kommen D.T. und Vance - zweifelsfrei.

Falls Rubio der nächste US-Präsident würde..., ja dann schon eher. Aber das meinen Sie -glaube ich- nicht...?

H. Stellbrink | Do., 19. Februar 2026 - 11:43

Merz neigt zu kernigen Formulierungen, die Tatkraft simulieren, in Wirklichkeit aber nur Applaus im Inland erzeugen sollen.
Ist die Tatsache, dass er sich schwer getan hätte, sich zum Applaus zu erheben, offizielle Position der Bundesrepublik? Oder hat er das Hütchen des Privatmanns aufgehabt? Es liegt auf der Hand, dass er ein Dampfplauderer ist, der immer wieder impulsiv rote Linien überschreitet, um sich meistens erschrocken gleich wieder hinter diese zurückzuziehen, sobald er Gegenwind bekommt.
Leider hat keiner in dieser Regierung - und wohl auch in den sie tragenden Parteien kaum einer - noch demokratische "Peilung", d.h. einen Sinn für die Stärke der Demokratie, die darin besteht, dass man im Sinne des Grundgesetzes zum Wohle des ganzen Volkes (nicht nur der "Demokraten" oder der ganzen Welt) handelt, bei seinen Äußerungen weniger die Absicht als die Wirkung berücksichtigt und jedem erlaubt, zu Worte zu kommen.
Wo gibt es noch Porzellan zu zertöppern? Merz steht bereit.

Thomas Veit | Do., 19. Februar 2026 - 11:46

Standing-Ovations NICHT überbewerten. Entschieden wie's weiter geht wird wo anders von jemand anderem...

Wenn sich Europa überhaupt mal emanzipieren will von der 98%-igen US-Dominanz seit dem WKII ist ein wenig kritische Distanz auch sinnvoll und angebracht. Ich halte die Standing-Ovations für DIESE Rede unter den aktuellen außenpolitischen objektiv gegebenen Umständen für völlig übertrieben..., aber auch nicht für all zu bedeutsam. Das war einfach ein Reflex, der sich 'die gute alte Zeit' in den Beziehungen zu den USA zurück wünscht. Die kommen aber nicht wieder, weder durch eine(!) 'milde Rede'..., noch durch stehendes Klatschen...

Möchte man, so wie ich, mehr Eigenständigkeit und Souveränität Europas von den USA hat Merz erstenmal mit seinem Verhalten und seinem Interview NICHTS falsch gemacht in dieser! Sache - mMn.

Das 'Hinterherhecheln' jeder minimal-positiven Europa-Äußerung aus dem WH (Artikel) halte zudem für überflüssig und nicht zielführend bzgl. mehr Autonomie Europas.

Ernst-Günther Konrad | Do., 19. Februar 2026 - 12:06

Das Merz sehr gut Englisch spricht ist bekannt und sei ihm attestiert. Dass er die Rede also missverstanden haben könnte schließe ich aus. Nein, Merz wollte es falsch verstehen. Er will recht behalten. Er ist nach der Vance Rede maximal bockig und uneinsichtig und jetzt, nachdem ihm von Rubio nochmals die Show gestohlen wurde, will er unbedingt den großen Anführer geben und ist einsam allein auf weiter Flur. Und so einer droht damit, er könnte noch weitere fünf Jahre im Amt sein. Merz kann es nicht nur nicht, er will auch gar nicht. Er ist unbeirrt dabei, Nagel für Nagel in den Sarg der Demokratie einzutreiben, wobei die Linken ihm die Nägel liefern. Und gerade aktuell in MPV die AFD bei 34% und was glaubt er , was ihm beim Parteitag blüht, wo Merkel bleiben will, bis die Wahlen zum Vorsitzenden rum sind. Ob er noch auf 70% kommt? Ob sich die sog. jungen Wilden der UNION melden? Ob sich die Merkelianer bemerkbar machen und ihn weiter nach links drängen? Merz hat fertig.

Thomas Veit | Do., 19. Februar 2026 - 12:19

Ja was soll er denn 'können' - in dieser Sache wohlgemerkt? Den USA wieder vollständig ins Rektum kriechen..., so wie Merkel?

Wenn uns Trump da überhaupt noch rein lassen würde..., an diesen so schön warmen Platz... ...

Die meisten hier scheinen noch nicht verstanden zu haben, was es bedeutet wenn 'die alten Nachkriegsstrukturen vorbei sind'... - einschließlich des Autors des Artikels. Stattdessen hechelt bzw. jammerschreibt man irgendwie nur den alten Verhältnissen hinterher..., zum Gefallen eines grinsenden D.T. - mission accomplished.

Wir haben gar keine ander Wahl uns irgendwie zu emanzipieren von den USA, wollen wir nicht in der totalen Bedeutungslosigkeit versinken...!! Das scheint vielen hier aber völlig egal zu sein... ...!?

Uncle-Sam HAT uns bereits verstoßen! >> Guten Morgen!

Markus Michaelis | Do., 19. Februar 2026 - 13:13

Einerseits gibt es im MAGA-Lager sicher viele Vertreter, die sich und ihre Kultur für in einem absoluten Sinne überlegen und Modell gebend für die Menschheit halten (wie einige andere Lager in der Welt auch). Es gibt auch Kräfte, die daraus nicht eher eine Isolation ableiten, um in der eigenen Ecke zu machen, was man für richtig hält, sondern die einen eher imperialistischen Anspruch haben den Rest der Welt zwangszubeglücken. Das ist wahrscheinlich die Richtung, die Frau Möller kritisiert.

Diese Richtung gibt es sicher, aber ich würde im Moment eher eine andere Strömung stärker und kritikwürdiger sehen. Merz hat nicht so sehr keinen Bezug zum Abendland, als dass er Teil der Gesellschaft bei uns sein will, die von sich glaubt mit Demokratie, Menschenrechten, GG, EU, Weltoffenheit etc. DIE Menschheit und DAS Menschsein zu vertreten. Es fehlt an Offenheit für die Vielfalt, Unbestimmtheit und Widersprüche des Menschseins - man sieht nur sich selber. Das sollte man mehr kritisieren.

Weltbild, Herr Michaelis. Dafür gebührt Ihnen Respekt, mMn. Allerdings laufen die Dinge aktuell global und auch europäisch betrachtet komplett in eine andere Richtung..., das wissen Sie?

Frage nur, weil Sie mit regelmäßigem Optimismus diesbezüglich hier auftreten - ist überhaupt NICHT kritisch gemeint... /😉

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.