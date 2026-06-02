Alles andere wäre die Hölle
Friedrich Merz und Lars Klingbeil / Illustration: Lisa Rock

Merz und die Koalition in der Krise Alles andere wäre die Hölle

Die Regierung ist zum Erfolg verdammt, denn die Alternativen sehen düster aus. Vor allem die SPD muss endlich den Sprung aus der Arbeiterromantik in die Realität wagen. Deswegen kommt es darauf an, dass der Kanzler jetzt ins Risiko geht und um den Preis des Scheiterns politische Führung übernimmt.

VON MATHIAS BRODKORB am 9. Juni 2026 16 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Etwas Besseres hätte sich Friedrich Merz (CDU) kaum wünschen können. Als er im Mai 2026 beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) eine „Blut, Schweiß und Tränen“-Rede zum Zustand der Nation hielt, wurde er verlacht und ausgebuht.

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H.Stellbrink | Di., 9. Juni 2026 - 21:20

Es ist durchaus nicht klar, dass Merz bei der AfD mit einer echten Reformagenda auf Granit beißen würde, die er im Rahmen einer Minderheitsregierung umsetzen müsste. Ziel der AfD ist - entgegen sorgsam verbreiteter Propaganda - eben nicht die Machtübernahme zum Vierten Reich, sondern die Lösung der Probleme des Landes. Auch Neuwahlen würden der AfD keine absolute Mehrheit bescheren, sodass ein Stillhalteabkommen vereinbart werden könnte. Ein Kanzler hätte immer die Möglichkeit die anderen Parteien öffentlich in die Pflicht zu nehmen und sie bei rein parteipolitisch bedingter Blockade bloßzustellen. Nur: Merz ist nicht dieser Mann. Er hat sich in seiner antifaschistischen Wagenburg festgekämpft und muss gegen die AfD immer mehr eskalieren, bis hin zur Lächerlichkeit. Er hat kein Talent, eine Minderheitsregierung und Ad hoc-Mehrheiten zu organisieren. Eine solche Frischzellenkur für die Demokratie ging nur ohne ihn. Er verwaltet nur eloquent den Niedergang.

Sabine Lehmann | Di., 9. Juni 2026 - 21:29

Wohin das entzündete Wählerauge auch blickt, überall Krise. Wirtschaft, Krise. Krankenkassen, Krise. Bildungssystem, Krise. Infrastruktur, Krise. Gewaltkriminalität, Krise. Rente, Krise. Energiekosten, Krise.
Doch beim Blick in den Plenarsaal unter der Berliner Donnerkuppel ist von der Krise nicht viel zu spüren. Man geht recht fröhlich seiner Wege, freut sich über üppige Zahlungen, fast ohne echte Gegenleistung fast schon ein Geniestreich und ist von der Welt da draußen kaum tangiert. Flott und einen Gang schneller wird man erst, wenn der nächste Wahltermin ansteht u. flugs dafür sorgen muss, dass der dumme Wähler die faustdicken Lügen des letzten Wahlk(r)ampfes schon wieder vergessen hat, neue müssen her. Sie waren nicht mal stets bemüht, Schuld sind immer die Anderen u. früher war mehr Lametta. Letzteres geht gar nicht mehr, ist ja aus Aluminium, nicht dass das dann noch in der Ostsee landet u. dann kommt der Timmy daher....ach Sie wissen schon;-) Ist das Politik oder kann das weg?

Ingo Frnk | Di., 9. Juni 2026 - 22:09

wird mit Sicherheit beim vorhersehbarem Scheitern dieser Zwangsehe, gehalten durch die von Merkel ersonnenen Brandmauer , nicht
aufgehen. Warum auch ? Wenn folglich das Land von grün links befreit ist, könnte das auch bisher ungeahnte positive Kräfte in der Wirtschafr & Gesellschaft freisetzten…….
MfG a d Erf.Eep.

Urban Will | Di., 9. Juni 2026 - 22:30

stehen. Winkt die Politik wieder? Oder der ÖRR? Ihre Artikel waren früher wahrlich besser. Und Ihre Haltung zu dem Konstrukt Demokratie auch, eigentlich dazu da, den Willen des Souveräns, Volk genannt, umzusetzen.
Putzig, dass Sie noch erwarten, dass Merz zu regieren anfängt. Von was träumen Sie? Gerade hat der DGB ein Papier vorgelegt, dass man auch „1945 Revival“ oder so nennen könnte. Steuern hoch für alle, die noch etwas leisten wollen, ansonsten das Füllhorn weiter ausschütten für alle und jeden, die entschieden haben, andere für sich arbeiten zu lassen. Und die Sozen, Ihre Partei, haben es bejubelt. Und Fritzchen wird es abnicken, weil er ja Kanzler bleiben will.
Deutschland steht vor der Wahl: Untergang oder politische Wende. Und die ist mit der derzeitigen Union nicht zu haben. Von Stetten hat das kapiert. Das Volk auch. Aber noch zögern zu viele. Weidels Angebot war nicht vergiftet, es war der Rettungsanker für Deutschland.
Merz ist gescheitert. Komplett. Er muss weg.

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