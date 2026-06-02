- Alles andere wäre die Hölle
Die Regierung ist zum Erfolg verdammt, denn die Alternativen sehen düster aus. Vor allem die SPD muss endlich den Sprung aus der Arbeiterromantik in die Realität wagen. Deswegen kommt es darauf an, dass der Kanzler jetzt ins Risiko geht und um den Preis des Scheiterns politische Führung übernimmt.
Etwas Besseres hätte sich Friedrich Merz (CDU) kaum wünschen können. Als er im Mai 2026 beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) eine „Blut, Schweiß und Tränen“-Rede zum Zustand der Nation hielt, wurde er verlacht und ausgebuht.
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