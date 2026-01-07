Merz
Linksextremer Anschlag in Berlin Der Kanzler sorgt sich mehr um die Sicherheit der Arktis als um den deutschen Ökoterrorismus

Vom linksextremistischen Terroranschlag auf das Berliner Stromnetz sind Zehntausende betroffen. Dafür ist die Aufregung lächerlich klein. Sogar Bundeskanzler Friedrich Merz schweigt - und sorgt sich mehr um die Sicherheit der Arktis als um die der deutschen Bürger.

VON BEN KRISCHKE am 7. Januar 2026 5 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“, grölten im Mai 2024 junge Menschen vor dem Club „Pony“ auf Sylt. Auf die Melodie von Gigi D’Agostinos „L’amour toujours“. Das war zweifellos eine dumme Aktion. Obgleich erstens die Frage, ob dahinter blanker Rassismus steckte oder primär die Lust an der Provokation, gesondert zu diskutieren wäre. Und immerhin war dabei zweitens niemand zu Schaden gekommen. Wie auch? Es war ja nur ein Gesang.

Jochen Burghardt | Mi., 7. Januar 2026 - 10:48

Hallo Herr Krischke, bitte korrigieren: Statt "Deutschland steht überhaupt nicht im Kopf"
m.E. besser "Deutschland steht überhaupt nicht auf dem Kopf"

Chris Groll | Mi., 7. Januar 2026 - 11:00

Sehr geehrter Herr Krischke, auch diesem Artikel von Ihnen stimme ich zu.
Aber es sind auch die Bürger, die sich von der Demokratie entfernt haben. Die all dieses Linke unterstützen. Wenn ich mir die Umfragen der letzten Tage ansehe, hat sich nichts geändert.
Und auch dieser Terroranschlag wird es nicht tun.
Ich weiß nicht, wann die Bürger aufwachen.
Der gesamte mediale Komplex ist jedenfalls so linkssozialistisch-/kommunistisch eingestellt, daß davon keine Änderung/Besserung zu erwarten ist.
Mein großer Wunsch für 2026 wäre, daß endlich wieder liberale Kräfte (damit meine ich nicht die fdp) in diesem Land die Macht übernehmen.
Daß es wieder Freiheit und Sicherheit in Deutschland/Westeuropa geben wird.
Daß diesem linkswoken Spuk endlich ein Ende bereitet wird.
Auf die Wählern in Deutschland zähle ich dabei allerdings nicht.
Fritz Goergen:
Freiheit lebt immer von denen, die sich nicht einordnen, und wird gefährdet von jenen, die sich einreihen.

IngoFrank | Mi., 7. Januar 2026 - 11:17

Germany gesetzt, links is gut & alles andere ist schlecht.
Was wird sich denn da so aufgeregt über das Schweigen im linken Walde ? Wenn sogar einer der stellvertretenden Bundestagspräsidenten der Mitglied der SED- Erben & langjähriger MP Thüringens war, kund gibt, dass es eben kein linker Anschlag war ….. oder das hat zwar nichts mit Stromausfall zu tun sondern zeigt ehr den verloderten Zustand dieses Landes ein SPD ler zum BSW wechselt vom Wähler als BSW und den brandenburgischen Landtag geschickt wird, wieder zur SPD wechselt und mit einer „Genossin“ dazu beiträgt eine GROKO mit einer Stimme Mehrheit auszustatten. Auch da würden die Ommas gegen Rechts kaum über dieses Verständnis zu Demokratie die nicht die meine ist, demonstrieren.
Wo bleibt eigentlich dazu Ciceros Stimme ?
Zumal die Wähler in Berlin nur das bekommen, was sie letztendlich selbst gewählt haben: Links Grüne Unfähigkeit !
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

