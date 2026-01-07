Linksextremer Anschlag in Berlin - Der Kanzler sorgt sich mehr um die Sicherheit der Arktis als um den deutschen Ökoterrorismus

Vom linksextremistischen Terroranschlag auf das Berliner Stromnetz sind Zehntausende betroffen. Dafür ist die Aufregung lächerlich klein. Sogar Bundeskanzler Friedrich Merz schweigt - und sorgt sich mehr um die Sicherheit der Arktis als um die der deutschen Bürger.