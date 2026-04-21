- Vom Lebensstandard zur Basisabsicherung
Soll die Rente künftig nur noch eine „Basisabsicherung“ sein? Kanzler Merz hat dies jetzt vorgeschlagen, ohne näher auszuführen, wie er sich einen solchen Umbau des Rentensystems vorstellt. Man ist versucht zu sagen: typisch Merz!
Bundeskanzler Friedrich Merz liebt markige Ansagen: „Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern.“ Für diese Einschätzung spricht vieles. Doch kommt diese Aussage einer Bankrotterklärung gleich: Ausgerechnet der CDU-Vorsitzende verabschiedet sich von dem einst von Konrad Adenauer (CDU) eingeführten Rentensystem. Dessen Grundprinzip war ebenso einfach wie einleuchtend: Wer mehr verdient, zahlt höhere Rentenbeiträge und steht sich deshalb auch im Alter besser als Arbeitnehmer mit niedrigeren Löhnen und Gehältern.
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