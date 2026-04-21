Merz stellt die gesetzliche Rente infrage - Vom Lebensstandard zur Basisabsicherung

Soll die Rente künftig nur noch eine „Basisabsicherung“ sein? Kanzler Merz hat dies jetzt vorgeschlagen, ohne näher auszuführen, wie er sich einen solchen Umbau des Rentensystems vorstellt. Man ist versucht zu sagen: typisch Merz!