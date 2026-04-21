Friedrich Merz
Die Rentenkasse ist leer: Friedrich Merz beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken e.V. / picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt

Merz stellt die gesetzliche Rente infrage Vom Lebensstandard zur Basisabsicherung

Soll die Rente künftig nur noch eine „Basisabsicherung“ sein? Kanzler Merz hat dies jetzt vorgeschlagen, ohne näher auszuführen, wie er sich einen solchen Umbau des Rentensystems vorstellt. Man ist versucht zu sagen: typisch Merz!

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 21. April 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Bundeskanzler Friedrich Merz liebt markige Ansagen: „Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern.“ Für diese Einschätzung spricht vieles. Doch kommt diese Aussage einer Bankrotterklärung gleich: Ausgerechnet der CDU-Vorsitzende verabschiedet sich von dem einst von Konrad Adenauer (CDU) eingeführten Rentensystem. Dessen Grundprinzip war ebenso einfach wie einleuchtend: Wer mehr verdient, zahlt höhere Rentenbeiträge und steht sich deshalb auch im Alter besser als Arbeitnehmer mit niedrigeren Löhnen und Gehältern.

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Thomas Veit | Di., 21. April 2026 - 19:31

" Und so kam es wie es kommen musste!" viellleicht?

Spätestens seit Norbert Blühm "Die Rente ist sicher!" plakativ im Wahlkampf als Losung an die (symbolische) Litfaßsäule vor laufenden Kameras gewinnt hat..., spätestens seitdem konnte jede Interessierte wissen, daß das ganze System so wie es ist kollabieren wird... - Bevölkerungsentwicklung.

Kritische Stimmen mit unwiederlegbaren Zahlen gab's zuhauf..., und gibt es bis heute.

>> Keine Überraschung, das ganze...! Ist nur die Frage WANN?

Ingo Frank | Di., 21. April 2026 - 20:00

erinnern:
In den Anfang 90ziger Jahren war das Rentenniveau bei 68 % vom letzten Nettoverdienst. Heute reden wir von einem Rentenniveau von 48%. Nur wer rechnen kann, erkennt, das sind satte 20% weniger. Hinzu kommt was sind diese nunmehr 48% zu 1990 inflationsbereinigt denn überhaupt noch wert?
Andererseits sind die Rentenbeiträge für AG & AN rasant gestiegen.
Als ich 91 in NRW begonnen habe zu arbeiten bezahlte ich für 1 Ltr. Diesel unter 80 Pfennig. Das erste Heizöl für 35 Pfennig !
Zweitens: Betriebsrenten
Merz sollte sich mal schlau machen wieviel % der SV Pflichtigen in Firmen arbeiten mit unter 20 Mitarbeitern. Die überwiegende Mehrheit. Und genau diese Firmen können sich weder eine Betriebsrente noch 1000€ Bonus leisten.
Letzte Anmerkung Ein alter Börsengrundsatz ist, wer investiert muss a ) Zeit und b) das zu investierende Geld übrig haben da nicht jede Investition eine Rendite abwirtft.
Weiter so Herr Merz. CSU bereinigt grüßen 18%
Wohl immer noch zu viel ?
MfG a d E. R.

Angelika Sehnert | Di., 21. April 2026 - 20:19

Man ist einfach nur noch fassungslos, wenn man die ständigen Verlautbarungen des Kanzlers liest. Wenn sich jemand in meinem Umfeld so verhalten würde, würde ich mir richtige Sorgen machen.
Würde ein Hinterbänkler einer Lokalzeitung solche Sachen erzählen, wäre das schlimm genug. Gerade in so komplexen Fragen wie Rente muss eine Partei schon eine grobe und vor allem einheitliche Linie haben. Aber Merz ist Kanzler! Er scheint einfach nicht zu begreifen, welche Wirkung seine Worte haben. Oder weiß er nicht, was er sagt? Basisabsicherung hört sich tatsächlich verdammt nach Grundsicherung an. Wovon sollen die Bürger denn zusätzliche Vorsorge bezahlen?
Na ja, mich trifft es nicht mehr, meine Kinder wollen das Land verlassen, bzw. sind schon weg. Mein Sohn lebt in Kopenhagen, staatlich alles hervorragend organisiert, auch Rente und Eigenvorsorge, schnell unbürokratisch,verständlich. Er kann sogar spät abends nach der Arbeit im Zentrum sorglos nach Hause laufen. War in Hamburg nicht mehr so.

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