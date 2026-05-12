- Buh-Rufe gegen die Wirklichkeit
Friedrich Merz appelliert beim DGB-Kongress an die Gewerkschaften, sich konstruktiv an der Reformagenda zu beteiligen – und wird ausgebuht. Die Szene zeigt, woran die Reformdebatte zu häufig krankt: an linkem Dogmatismus.
Höflichkeit ist eine Tugend, die oft für eine bloße Konvention gehalten wird. Dabei ist sie mehr als ritualisierte Freundlichkeit. Einerseits erkennt der Mensch den anderen dadurch als ein Ich an, mit Empfindungen und Grenzen, die es zu respektieren gilt. Andererseits sagt das Maß an Höflichkeit, das man anderen entgegenbringt, viel über die eigene Fähigkeit zur Selbstbeherrschung aus. Das gilt auch in politischen Debatten.
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