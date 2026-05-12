Merz spricht bei DGB-Kongress - Buh-Rufe gegen die Wirklichkeit

Friedrich Merz appelliert beim DGB-Kongress an die Gewerkschaften, sich konstruktiv an der Reformagenda zu beteiligen – und wird ausgebuht. Die Szene zeigt, woran die Reformdebatte zu häufig krankt: an linkem Dogmatismus.