Friedrich Merz

Merz spricht bei DGB-Kongress Buh-Rufe gegen die Wirklichkeit

Friedrich Merz appelliert beim DGB-Kongress an die Gewerkschaften, sich konstruktiv an der Reformagenda zu beteiligen – und wird ausgebuht. Die Szene zeigt, woran die Reformdebatte zu häufig krankt: an linkem Dogmatismus.

VON BEN KRISCHKE am 12. Mai 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Höflichkeit ist eine Tugend, die oft für eine bloße Konvention gehalten wird. Dabei ist sie mehr als ritualisierte Freundlichkeit. Einerseits erkennt der Mensch den anderen dadurch als ein Ich an, mit Empfindungen und Grenzen, die es zu respektieren gilt. Andererseits sagt das Maß an Höflichkeit, das man anderen entgegenbringt, viel über die eigene Fähigkeit zur Selbstbeherrschung aus. Das gilt auch in politischen Debatten. 

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hanno Woitek | Di., 12. Mai 2026 - 17:44

...ein zweites Mal angehört. Es war eine große Rede und ja... es wurde auch gebuht. Aber doch nicht soviel, dass man es erwähnen müßte. Ich hatte eher den Eindruck, dass durch den Raum eine große Nachdenklichkeit "schwebte".

soistes | Di., 12. Mai 2026 - 18:06

diese Art von Organisationen können weg. Sie haben Ihren Zenit schon lange überschritten & passen nicht mehr zur Gegenwart.

Es ist alles überkompensiert. Vermutlich werden beide Organisationen bald in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. So what

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