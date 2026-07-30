Sind erst drei Wochen vergangen, seit Bundeskanzler Friedrich Merz und die CDU/CSU einer entspannten Sommerpause entgegensahen? Die Krankenkassenreform war verabschiedet, und bei der Rente hatten sich Union und SPD auf ein „Gesamtkunstwerk“ (SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas) geeinigt. Das scheint sehr lange zurückzuliegen. Denn die letzten Tage waren turbulent und teilweise chaotisch. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende wirkte nicht wie ein Kapitän, der das Ruder fest im Griff hat. Es war eher so, dass Merz verzweifelt versuchte, das schlingernde Schiff halbwegs auf Kurs zu halten und selbst nicht über Bord zu gehen.