Merz Frei
Markus Söder, Friedrich Merz und Thorsten Frei / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Kabinettsumbildung mit Hindernissen Friedrich Merz stolpert in die Sommerpause

Die Union hat darauf verzichtet, den Kanzler-Vertrauten und neuen Fraktionschef Thorsten Frei stellvertretend abzustrafen. Gleichwohl geht Friedrich Merz angeschlagen in die Sommerpause. Die Chance, das Kabinett neu aufzustellen, hat er verstolpert.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 30. Juli 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Sind erst drei Wochen vergangen, seit Bundeskanzler Friedrich Merz und die CDU/CSU einer entspannten Sommerpause entgegensahen? Die Krankenkassenreform war verabschiedet, und bei der Rente hatten sich Union und SPD auf ein „Gesamtkunstwerk“ (SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas) geeinigt. Das scheint sehr lange zurückzuliegen. Denn die letzten Tage waren turbulent und teilweise chaotisch. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende wirkte nicht wie ein Kapitän, der das Ruder fest im Griff hat. Es war eher so, dass Merz verzweifelt versuchte, das schlingernde Schiff halbwegs auf Kurs zu halten und selbst nicht über Bord zu gehen.

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Achim Koester | Do., 30. Juli 2026 - 12:24

weil weit und breit, in keiner Partei, ein auch nur annähernd geeigneter Kandidat existiert, der es besser oder wenigstens weniger schlecht könnte als er.

... "Abgewählt - Der Untergang des deutschen Parteiensystems" ...

... kann sich leicht von einer besorgten Warnung in eine erschrockene Meldung von Tatsachen verwandeln.
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Unsere alte politisch-mediale Klasse steht vor einem Scherbenhaufen und hat sich jede Alternative im alten System verbaut. Ja, es gibt in dieser Klasse keine Persönlichkeit mehr, die es stemmen könnte.

Weil es zum Handwerk eines jeden Politiker,der "unangefochten" an der Spitze zu bleiben beabsichtigt entweder als erstes oder bei passender Gelegenheit,diejenigen ausschalten muss,die ihm in irgend einer Art gefährlich werden können.Wer sagt uns denn,ob Herr Merz z.B. nicht mit Absicht abwartete bis die Welle über Spahn ueberschwappte?Oder der schon immer für die Zukunft hoch gehandelte Herr Linnemann allzu deutlich war im Umgang mit dem sensiblen Koalitionspartner SPD wenn es Mal wieder darum ging wer Koch oder Kellner ist. Los werden sollte man auch Leute,die ihr Handwerk gut o. besser verstehen als man selbst,und dies durch Widerworte auch kund tun.Kommt Ihnen dies nicht auch alles irgendwie
bekannt vor?Was ich mich schon seit Tagen Frage,wer wurde von der SPD ausgetauscht oder wegebefördert?Oder machen die alle so einen Bombenjob? LG

Keinen Minister, der mit der Union koalierenden Partei, entlassen.Sollen Klingbeil oder Bas ihre eigene Entlassung wegen Unfähigkeit betreiben ? Schon die Vorstellungen davon lösen bei mir Lachkrämpfe aus.
Bei Spahn bin ich mir über seinen tatsächlichen Parteirückhalt von der Basis aus nicht sicher.
Bei Linnemann treffen Sie ins Schwarze. Dessen Karriere ist mit dem Fall Merz als BK erledigt da der so radikal sein wird & muss, das die gesamte erste Reihe abgewickelt werden muss…..
Auch fand ich es lustig „das die neue Generalsäkretärin „schwierige Landtagswahlen“ im Osten vor sich hat“. „Schwierig“ ? ? ?

Der Witz ist gut, genau wie der, das die Union froh wäre wieder vor der AfD zu liegen….. Ich glaube der Zug ist flächendeckend im Osten zumindest durch wenn selbst im rot grün dunkelrot verstrahlten Berlin die AfD zwar knapp, aber
immerhin auf dem ersten Platz, der Zustimmung liegt.
Und ….. der Westteil unseres Landes beginnt in einem „rasanteren Tempo“ (wie in Schleswig Holstein das Vierfache von 4 auf 18% innerhalb einer Legislatur ) nachzuziehen. Und die etablierten Parteien ? Versuchen die Kandidaten durch Gewissensüberprüfung auszuschließen. Und genau dies, wollen die Bürger mehr und mehr nicht mehr akzeptieren.
Mit besten Grüßen aus der Erf.Republik

und bei der SPD sieht es ja hinsichtlich fähiger Politiker-Persönlichkeiten noch schlimmer aus als in der CDSU.
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Hier haben die Funktionäre (oft Mehrfachfunktionäre aus Gewerkschaften, aus zahllosen NGO's und sonstigen ideologischen Seilschaften) die Partei noch brutaler im Griff als in der relativ gemütlichen CDSU.

Zum gewöhnlichen Karrierismus und zur gewöhnlichen Inkompetenz kommt bei den Funktionären dieser Parteien noch viel blinder, ideologischer und krakeelender Aktivismus hinzu.
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Es ist verrückt, dass die linken Unterstützer der Vulkangruppe in Berlin es fertig bringen, das Attentat gegen die Stromversorgung der CDU anzulasten.
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Außerdem: welche Parteien spielen sich als die größten Beschützer des Islam auf?

Das politische Elend der CDU ist keineswegs größer als das Elend ihre Brandmauer-"Partner".

Ernst-Günther Konrad | Do., 30. Juli 2026 - 14:07

Ihre Denkungsart ist schon recht seltsam Herr Dr. M.-V. Oder wissen als CDUler mehr wie wir?- Was hat Frei denn angestellt, weshalb er abgestraft gehört? 91% haben ihn gewählt, besser als den Looser Merz. Was würde es auch bringen, seinen Ärger und Zorn über Merz an Frei auszulassen. Vielmehr hätte ich mir eine längere Phase des Feuers auf Merz erhofft. Da wurde zwei Tage mal gemotzt und durchaus vielversprechend protestiert und was passiert jetzt? Schnieder hat Merz die Hand geschüttelt, Merz habe sich entschuldigt, wie immer das abgelaufen sein mag. War das schon alles? Merz beerdigt gerade die Partei und alle helfen beim Ausheben des Grabes. So, so. Man sparte nicht an Kritik. Das mag ja sein. Aber welche Konsequenzen hat das? Ich sage mal keine. Warum? Die haben keinen Ersatz für diesen Lügenkanzler. Weder in der zweiten noch in dritten Reihe ist da jemand. Und das allein nur Merz anzulasten wäre unredlich. Die Klatschhasen, die unterwürfigen Karrieristen haben alle mitgemacht.

Heidemarie Heim | Do., 30. Juli 2026 - 14:48

Und man muss zugeben,insbesondere in Gedenken an die Klatschhasen was dies über unsere eigene Urteilsfähigkeit aussagt.Die,die schon immer mit ihrer Einschätzung richtig lagen sollten sich im Moment ausdrücklich nicht angesprochen fühlen!Denn angesichts dessen,was Frau Merkel aus der Partei gemacht hat,und Merz,das muss man ihr lassen,ehrlich u. offen die Qualifikation abgesprochen hat seit dem unter Ehrungen u. Orden regelrecht begraben wird, hätte einen zumindest etwas stutzen lassen müssen was eine politische Neuausrichtung bzw. Orientierung der Union angeht?So,und jetzt alle auf die eigene Schulter klopfen,die es besser wussten;-)! LG

Rolf | Do., 30. Juli 2026 - 15:21

Es interessiert einzig die Blase in Politik und Medien. Mir ist es völlig gleich, wie gut vernetzt jemand ist. Wir haben wahrlich andere Probleme in diesem Land als dieses wertlose Promi-Schaulaufen und das ständige Kaffeesatzlesen, wer gerade in der Gunst steigt oder fällt.Wo bleiben die konkreten Ergebnisse? Wo sind die neuen Arbeitsplätze? Wo bleibt ein sicheres Einkommen? Wo die PISA-Erfolge, eine funktionierende Gesundheitsversorgung, sichere Renten oder der Abbau der Staatsverschuldung? Und vor allem: Wo bleibt der Frieden?

Rolf Schmidt

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