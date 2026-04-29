- Der Kanzler entfernt sich rasant von seinem Volk
Wofür andere Regierende mehrere Jahre brauchen, schafft der Bundeskanzler in einem einzigen: Entfremdung von Bürgern und Wirklichkeit. Statt Umfragen als Zeichen an der Wand zu lesen, klagt Merz über seine vermeintliche Herabwürdigung in den sozialen Medien.
Der seinerzeit bekannteste Spiegel-Journalist Jürgen Leinemann beschrieb gegen Ende seines Berufslebens 2004 in dem Buch „Höhenrausch“ die „wirklichkeitsleere Welt der Politiker“. Leinemann attestierte den Akteuren im Soziotop des späten Bonner beziehungsweise frühen Berliner Politikbetriebs eine Art Rauschzustand, ausgelöst durch die Macht als Droge. In einer Symbiose mit den Hauptstadtjournalisten schweben Politiker demnach zunehmend über der Wirklichkeit und verlieren den Bezug zu ihr.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.