Friedrich Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz, 25.04.2026 / picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Merz in Interviews und Umfragen Der Kanzler entfernt sich rasant von seinem Volk

Wofür andere Regierende mehrere Jahre brauchen, schafft der Bundeskanzler in einem einzigen: Entfremdung von Bürgern und Wirklichkeit. Statt Umfragen als Zeichen an der Wand zu lesen, klagt Merz über seine vermeintliche Herabwürdigung in den sozialen Medien.

VON FERDINAND KNAUSS am 29. April 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Der seinerzeit bekannteste Spiegel-Journalist Jürgen Leinemann beschrieb gegen Ende seines Berufslebens 2004 in dem Buch „Höhenrausch“ die „wirklichkeitsleere Welt der Politiker“. Leinemann attestierte den Akteuren im Soziotop des späten Bonner beziehungsweise frühen Berliner Politikbetriebs eine Art Rauschzustand, ausgelöst durch die Macht als Droge. In einer Symbiose mit den Hauptstadtjournalisten schweben Politiker demnach zunehmend über der Wirklichkeit und verlieren den Bezug zu ihr. 

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Stefan | Mi., 29. April 2026 - 17:59

Zitat:
„Ich bin nur gelegentlich auf Social Media unterwegs. Aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewürdigt werde – kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen.“ Er ergänzt: „Ich beschwere mich nicht darüber, aber so ist es.“
Nunja, es gehört schon was dazu ein Kerl zu sein und die Wahrheit ungeschminkt vertragen zu können.
Die Holzpuppe Pinocchio war auch immer sehr bestürzt darüber, wenn ihr ihr Blödsinn unter die Nase gerieben wurde.

Merz verträgt es ja nicht.

Bild/Welt "Merz hat Hunderte Anzeigen wegen Beleidigung gestellt"

soistes | Mi., 29. April 2026 - 18:45

Beine bei seiner Körpergröße! Aber vermutlich kann er doch besser Radfahren als selbst zu laufen. Bekanntlich sind die Rennradfahrer auch immer sehr schnell unterwegs, schneller als erwartet. Vielleicht liegt es daran.

Vielleicht hilft Ihm das eine größere Distanz gegenüber seinem Untergebenen, äh Volk, ich meinte Souverän aufzubauen.

Bekanntlich baut man Vertrauen über trauen auf, wie der ehemalige Werbespruch einer Bausparkasse aus Baden Württemberg zeigt:

Auf diese Steine können Sie bauen. Stimmt´s Herr M(ä)erz?

Sie sind wirklich nicht zu beneiden mit den tollen "Highperformer" von der SPD ganz neue Rahmenbedingungen Stein auf Stein zu bauen. So etwas strengt in Ihrem Alter schon mächtig an.

Und hören tut die SPD wohl auch nicht mehr so gut, als älteste Parteiorganisation. Ob es nur am hören liegen mag, das man hier ab & zu laut werden muss?

Sei´s drum. Der nächste Faschingsbeginn kommt absolut sicher. Kleiner Scherz am Rande

Rainer Mrochen | Mi., 29. April 2026 - 19:02

"Der Kanzler entfernt sich rasant von seinem Volk." Ich gehöre ihm nicht!! Das gestehe ich Niemandem zu. Dieser Kanzler und überhaupt gewählte Vertreter sind Knechte des Volkes. Nicht mehr und nicht weniger. Folgende Formulierung: Der Kanzler, als Untertan und zeitweilig Bevollmächtigter des Volkssouveräns erlaubt sich, in diesem Fall besser, erdreistet sich.. wäre wohl angemessen.

Walter Buehler | Mi., 29. April 2026 - 19:18

Merz ist offenbar auch - wie leider die meisten Politiker, die Politik zu ihrem Brotberuf gemacht haben - kein Demokrat für das Volk, sondern nur ein Demokrat für die hauptberuflichen Parteifunktionäre und für die Funktionäre der düsteren Schattenwelt, die sich selbst als "Zivilgesellschaft" bezeichnen.

Von diesen beiden Arten der Funktionäre ist und bleibt er abhängig. Er besitzt offensichtlich nicht die Größe, in dieser Welt der Funktionäre die Interessen des ganzen Landes zur Geltung zu bringen.

Das ist alles ein Trauerspiel für die Demokratie.

Hans-Hasso Stamer | Mi., 29. April 2026 - 19:33

Noch nie hat es einen Bundeskanzler gegeben, dessen Körpergröße in einem so merkwürdigen Gegensatz zu seinem Format stand. Übersicht, Großzügigkeit, Realitätsbezug, strategisches Denken, zu seinem Wort stehen – alles das sucht man bei Friedrich Merz vergebens.

Und dann hat er sich auch noch nicht das moderne Informationszeitalter eingestellt. Er hält irgendwo in der Provinz einen Vortrag, lässt dabei wie am Stammtisch Trump über die Klinge springen und wundert sich dann, wenn das internationale Auswirkungen hat. Huch! Seit wann erfährt der Ami sowas aus Deutsch-Posemuckel?

Tja, Herr Merz, das sind die Zeiten des Internets, die SIE nicht verstehen.

Hans Jürgen Wienroth | Mi., 29. April 2026 - 19:40

Das Problem aller „sozialistischen Regierungen“ ist, dass sie zu viel vom Geld ihrer Bürger für die „Bruderstaaten“ abzweigen. So lange, bis die eigenen Leute wegen verfehlter Wirtschaftspolitik und der Verschwendung des Geldes für „die Armen der Welt“ selbst Hunger leiden.

Wie sagte Thatcher: Die Sozialisten kommen an ihr Ende, wenn ihnen das Geld anderer Leute ausgeht. Unsere Regierung ist auf dem besten Weg dorthin.

Angelika Sehnert | Mi., 29. April 2026 - 20:15

Frau Merkel, die ich trotz ihrer verfehlten Politik,deren katastrophalen Folgen wir gerade ausbaden, für eine hochintelligente und instinktsichere Person halte,sagte genau das über Merz. Selbst mit einer nur gering ausgeprägtem Fähigkeit Selbstreflexion müsste Merz doch auffallen, dass man nicht innerhalb von wenigen Stunden vor dem einen Publikum dies und dem nächsten das genaue Gegenteil erzählen kann.Offenbar scheint es auch niemand in seinem Umfeld zu gegeben, der da ordnend eingreifen kann. Das Kanzelamt ist ein Totalausfall und kann mangelnde Regierungserfahrung des Kanzlern nicht ausgleichen.
Der hölzerne, von-oben-herab Duktus der Sprache tut ein Übriges. Merz ist offensichtlich völlig überfordert mit einer dem Amt angemessenen Kommunikation.
Statt nun auch noch sensibel zu werden und zu lamentieren wäre eine Analyse nötig, warum man ihn sieht,wie er gesehen wird.Das hat ja Gründe.Aber er tut genau das Gegenteil: wir, das Volk, sind schuld.Das wird nichts mehr mit uns!

Ingo Frank | Mi., 29. April 2026 - 22:12

Die von Merkel vorgeführte Arroganz der alternativlosen Politik, hat Merz lediglich übernommen und perfektioniert und verfällt dem strategisch gleichen Fehler ……. Der Hoffnung, dass sich die AfD von selbst erledigt.

Sowohl Meekel als auch Schöz und jetzt Merz hätten die AfD „wegregieren“ können. Taten sie aber nicht !
Da greift auch nicht die mantra artige Begründung, des „Besser erklären zu müssen“.
Meinen „DIE“ der Wähler ist so blöde und versteht die ihm verabreichten Wohltaten in Form der vorgelegten Reformen nicht ? Es geht letztlich, wie in allen dekadenten Staaten darum, immer mehr dem dem Volke = dem Wähler aus der Tasche zu ziehen um die eigenen Machtpositionen zu erhalten & weiter auszubauen. Und um nichts anders !
Mit freundlichen Grüßen aus der Erfurter Republik

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