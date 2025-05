Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Viele waren gekommen, um der Wahl von Friedrich Merz zum zehnten deutschen Bundeskanzler an diesem historischen Dienstag beizuwohnen, sogar die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Astronaut Alexander Gerst. Auf der Tribüne saßen in der ersten Reihe Merz‘ Ehefrau Charlotte und die Töchter Carola und Constanze, alle drei Damen abgestimmt in blauen Kostümen. Die Gläser poliert, der Tisch gedeckt. Und dann – rumms!

Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang nicht zum Bundeskanzler gewählt worden. 18 Stimmen fehlten dem CDU-Chef für die nötige Mehrheit. Es ist ein Novum in der bundesrepublikanischen Geschichte. Noch nie ist ein designierter Bundeskanzler im ersten Wahlgang durchgefallen. Welch‘ ein Denkzettel für Friedrich Merz. Voll auf die Zwölf – und prompt stellte sich die Frage, wie es wohl weitergehen wird. Nicht nur aus Sicht der Union, auch SPD-Chef Lars Klingbeil soll mit versteinerter Miene auf den Gängen des Bundestages gesichtet worden sein.