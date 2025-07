Angela Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz (SPD) haben manches gemeinsam: Beide bevorzugten einen zurückhaltenden Regierungsstil, beide waren keine großen Redner, beide gaben sich eher pragmatisch als ideologisch. Jetzt tritt noch eine Gemeinsamkeit zutage: Beide Altkanzler tun so, als hätten sie mit dem Aufschwung der AfD nichts zu tun. Dabei schafften die Rechtsextremen in der Ära Merkel erstmals den Sprung in den Bundestag und in alle Landtage. In den dreieinhalb Jahren der Scholz-Kanzlerschaft konnten sie sogar ihren Stimmenanteil im Bund auf 20,8 Prozent verdoppeln.

Alle Wahlanalysen zeigen, dass die 2015 von Merkel und der damaligen GroKo praktizierte Politik der weit offenen Grenzen ein wesentliches Motiv für viele Wähler war, ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Hinzu kam in der Zeit der Ampel die weitverbreitete Unsicherheit über die eigene wirtschaftliche Zukunft. Das hinderte den im Februar abgewählten Scholz nicht daran, auf dem SPD-Parteitag vor rechtspopulistischen Parteien zu warnen. Deren wichtigster Erfolgsfaktor, so Scholz, sei „die Unsicherheit über die Zukunft“. Dass die Politik der Ampel unter seiner Führung wenig dazu beigetragen hat, die Menschen zuversichtlich in die Zukunft blicken zu lassen, wird wohl er selbst nicht behaupten.