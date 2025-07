Und als wäre all das nicht schon schlimm genug, hat Merkel, mittlerweile außer Dienst, auch noch einen der schönsten Begriffe, den die deutsche Sprache zu bieten hat, auf ihr Buch drucken lassen, obwohl dieses Werk mit diesem Begriff ungefähr so viel zu tun hat wie der Autor dieser Zeilen mit Synchronschwimmen: „Freiheit“. Gründe für eine kritische Betrachtung des eigenen Wirkens als Spitzenpolitikerin und Republikchefin gäbe es für die Altkanzlerin also genug.