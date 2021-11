Noch residiert Angela Merkel – geschäftsführend – im Kanzleramt. Aber in einigen Wochen wird sie ein eher bescheidenes Domizil in einem nüchternen Bürogebäude am Berliner Boulevard Unter den Linden beziehen – vis-à-vis dem Adlon und mit Blick auf die Ungarische Botschaft auf der anderen Straßenseite. Das Haus ist eines der Gebäude in Berlin-Mitte, in denen Bundestagsabgeordnete ihre Büros haben.

Merkels künftiger Arbeitsplatz im vierten Stock ist ein Büro mit Vergangenheit. Zu DDR-Zeiten hatte Volksbildungsministerin Margot Honecker hier regiert. Nach dem Berlin-Umzug nutzte Altkanzler Helmut Kohl dieselben Räume als „Austragsstüberl“. Denn: Ehemaligen Regierungschefs und Bundespräsidenten stellt der Bund weiterhin Arbeitsräume und Mitarbeiter zu Verfügung.