Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Was Angela Merkel in diesen Tagen tut, könnte man bildhaft so zusammenfassen: Sie streut noch nachträglich Salz in die Wunden, die sie ihrem Land geschlagen hat. Dazu tourt sie von Interview zu Interview – zuletzt beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es geht ihr offenkundig darum, die eigene Kanzlerschaft zu rechtfertigen und diejenige von Friedrich Merz zu diskreditieren.