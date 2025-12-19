Meistgelesene Artikel 2025: Februar - Bundestag beschließt drastische CO2-Preiserhöhung

Im Windschatten der Migrationsdebatte hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung die Grundlagen dafür geschaffen, dass sich der CO2-Preis in Kürze vervielfachen wird – mit entsprechend absehbaren Wirkungen auf die Inflation. Dies war der meistgelesene Cicero-Artikel im Februar.