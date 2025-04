Hass und Hetze: politischer Kampfbegriff

Der Begriff Hass und Hetze hat sich in den letzten Jahren in der politischen Diskussion etabliert. Etwa seit 2015 lässt sich vor allem – aber nicht nur – in den sozialen Medien eine Verrohung der Kommunikation beobachten. Eine Ursache – nicht die einzige – ist sicher die weitgehend ungesteuerte Migration, die damals angefangen hat. Auch die extreme politische Situation während der Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Klima nicht verbessert, ganz im Gegenteil. In der Anfangszeit war der Begriff möglicherweise noch als Beschreibung der neuen, aggressiveren gesellschaftlichen Stimmung gedacht. Er hat sich aber schnell zu einem wirkmächtigen politischen Kampfbegriff entwickelt. Als Hass und Hetze wird jetzt alles etikettiert, das dem links-grünen Mainstream widerspricht.