- Die Konsensgesellschaft zerbröselt
Zwei neue Studien zeigen: Deutschland ist gespalten. Die einen sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr, andere wollen provozierende Ansichten unbedingt verbieten. Kurzum: Die Konsensgesellschaft zerbröselt. Also höchste Zeit, Illusionen abzulegen.
Es gibt Themen, die sind ohne Zweifel wichtig – und dennoch auf Dauer ziemlich öde. Ein solches Thema ist die Meinungsfreiheit. Man muss das Wort nur hören und schon überfällt einen – zumindest mir geht das so – eine tiefe innere Langeweile. Das ist natürlich nicht gut. Denn genau mit dieser Reaktion rechnen die Feinde der freien Rede: dass das Thema nervt, dass man es nicht mehr hören kann und dass es etwas Kleinkariertes bekommt, permanent darauf herumzureiten.
Insofern ist es verdienstvoll, dass das Institut für Demokopie in Allensbach eine Neuauflage seines Umfrageklassikers zur Meinungsfreiheit vorgelegt hat. Als im Juni 2021 die Demoskopen vom Bodensee eine Studie präsentierten, die zeigte, dass nur noch etwa die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht war, man könne in Deutschland seine Meinung frei äußern, war das ein Paukenschlag.
