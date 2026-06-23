- „Sie fischen in AfD-Gewässern“
Welcher Kurs führt die FDP wieder in den Bundestag? In unserer Nachlese zum dazugehörigen Cicero-Podcast streiten Kabarettist Florian Schroeder und FDP-Generalsekretär Martin Hagen über Meinungsfreiheit, Kulturkampf und die Zukunft des Liberalismus.
Florian Schroeder ist Kabarettist, Autor und Moderator. Er zählt zu den bekanntesten politischen Satirikern im deutschsprachigen Raum und tritt regelmäßig mit Bühnenprogrammen sowie in Radio- und Fernsehsendungen auf.
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