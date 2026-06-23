Meinungsfreiheit, Kulturkampf, Liberalismus - „Sie fischen in AfD-Gewässern“

Welcher Kurs führt die FDP wieder in den Bundestag? In unserer Nachlese zum dazugehörigen Cicero-Podcast streiten Kabarettist Florian Schroeder und FDP-Generalsekretär Martin Hagen über Meinungsfreiheit, Kulturkampf und die Zukunft des Liberalismus.