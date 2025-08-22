- „Dürre im Kopf“ führt zu Verurteilung
Grüne Politiker gehen mit Strafanzeigen gegen harmlose Beleidigungen vor. Aber jeder Bürger, der sich gegen Massenmigration oder das Gendern ausspricht, muss sich anhören, er sei ein Nazi. Es ist was aus den Fugen geraten hierzulande.
Das kann ein teurer Tweed werden. 16.100 Euro Strafe soll ein Düsseldorfer Volkswirt zahlen. Sein angebliches Vergehen: Am 4. Juni 2023 schrieb er in einer Nachricht auf X über die Grünen-Politikerin Göring-Eckardt: „Ja, es gibt eine extreme Dürre, und zwar bei KGE im Kopf“.
Mit dieser Bemerkung reagierte der Beschuldigte auf einen Tweed der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen, in dem diese mit Blick auf die Hitzewelle im Frühsommer 2023 in Südeuropa schrieb: „Extreme Dürre in Spanien, beispiellose Waldbrände in Kanada, viel zu hohe Temperaturen auf den Meeresoberflächen. Die Klimakrise ist längst da, mit voller Wucht“.
