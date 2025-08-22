Meinungsfreiheit in Gefahr - „Dürre im Kopf“ führt zu Verurteilung

Grüne Politiker gehen mit Strafanzeigen gegen harmlose Beleidigungen vor. Aber jeder Bürger, der sich gegen Massenmigration oder das Gendern ausspricht, muss sich anhören, er sei ein Nazi. Es ist was aus den Fugen geraten hierzulande.