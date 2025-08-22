KGE
Katrin Göring-Eckardt, 09.07.2025 / picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Meinungsfreiheit in Gefahr „Dürre im Kopf“ führt zu Verurteilung

Grüne Politiker gehen mit Strafanzeigen gegen harmlose Beleidigungen vor. Aber jeder Bürger, der sich gegen Massenmigration oder das Gendern ausspricht, muss sich anhören, er sei ein Nazi. Es ist was aus den Fugen geraten hierzulande.

KOLUMNE: GRAUZONE VON ALEXANDER GRAU am 23. August 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Das kann ein teurer Tweed werden. 16.100 Euro Strafe soll ein Düsseldorfer Volkswirt zahlen. Sein angebliches Vergehen: Am 4. Juni 2023 schrieb er in einer Nachricht auf X über die Grünen-Politikerin Göring-Eckardt: „Ja, es gibt eine extreme Dürre, und zwar bei KGE im Kopf“.

Mit dieser Bemerkung reagierte der Beschuldigte auf einen Tweed der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen, in dem diese mit Blick auf die Hitzewelle im Frühsommer 2023 in Südeuropa schrieb: „Extreme Dürre in Spanien, beispiellose Waldbrände in Kanada, viel zu hohe Temperaturen auf den Meeresoberflächen. Die Klimakrise ist längst da, mit voller Wucht“.

