Der neue WHO-Pandemievertrag wurde am 20. Mai 2025 beschlossen. Er ist zusammen mit den internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) zu betrachten, da beide Regelungswerke so ausgelegt werden sollen, dass sie miteinander vereinbar sind. Dies kann zu gravierenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit führen. Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland sowieso enorm unter Druck, wie die Zensurbestrebungen z.B. von staatlich finanzierten Nichtregierungsorganisationen (sog. „Trusted Flagger“) in ihrer privaten Verfolgung von Hass und Falschinformation erkennen lassen. Die Mehrheit der Bevölkerung, so die Umfragen, traut sich schon heute nicht mehr, ihre Meinung frei zu äußern.

Im Grundsatz erkennt die WHO in ihrer Präambel richtig, dass der Austausch von Informationen das Mittel der Wahl ist, um mit unrichtigen Informationen umzugehen. Sieht man sich jedoch die Praxis der WHO über die letzten Jahre sowie den Wortlaut der im Jahr 2024 geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) an, sind erhebliche Probleme mit der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit zu erkennen.