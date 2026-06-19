Ein Kind, dem der Mund zugeklebt wurde, aufgenommen in Berlin im Bezirk Friedrichshain im Juni 2011
Ein Kind, dem der Mund zugeklebt wurde, aufgenommen in Berlin im Bezirk Friedrichshain im Juni 2011 / picture alliance / Wolfram Steinberg | Wolfram Steinberg

Meinungsfreiheit Demokratie braucht Zumutungen

Meinungsfreiheit ist das Fundament der Demokratie und kein „rechtes Narrativ“. Die Bereitschaft, auch unbequeme Meinungen auszuhalten, ist die Grundlage einer freiheitlichen Ordnung. Versuche, politische Gegner oder Medien zum Schweigen zu bringen, gefährden die Demokratie selbst.

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 20. Juni 2026

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Autoreninfo

Wolfgang Kubicki ist FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

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Als mir vor einigen Wochen vorgeworfen wurde, ich würde mit meinem Einsatz für die Meinungsfreiheit „rechte Narrative“ bedienen, habe ich mich dagegen an verschiedenen Stellen pointiert zur Wehr gesetzt und dafür enorm viel Zuspruch quer durch alle politischen und publizistischen Lager erhalten. Das hat mich beruhigt. Beunruhigt hat mich jedoch, dass trotz dieses persönlichen Zuspruchs der allgemeine Aufschrei ausblieb. Nicht bezogen auf meine Person, sondern auf die ungeheuerliche Behauptung, der Einsatz für Grundrechte sei etwas Verurteilungswürdiges.

Ich kann nicht oft genug an die klugen Worte des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit erinnern. Weil es sich dabei um eine der wichtigsten Passagen der bundesdeutschen Jurisprudenz handelt, zitiere ich hier gerne noch einmal den Wortlaut des Gerichts, das nicht ohne Grund Bezug auf die Werte der Französischen Revolution und die angloamerikanische Rechtstradition nimmt:

„Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt (un des droits les plus précieux de l’homme nach Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789). Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist (BVerfGE 5, 85 [205]). Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt, ‚the matrix, the indispensable condition of nearly every other form of freedom‘ (Cardozo).“

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Die ständige Auseinandersetzung, der Kampf der Meinungen, als Lebenselement der Demokratie! Ich muss den Leserinnen und Lesern dieser Kolumne wohl nicht mehr erläutern, dass dieses „Lebenselement“ meinem politischen und persönlichen Naturell sehr entgegenkommt. Natürlich ist es aber völlig in Ordnung, wenn nicht jeder mit derselben Lust an der Auseinandersetzung durchs Leben geht. Politiker und Strafverteidiger wie ich sollten sie hingegen besitzen. Die Letzteren haben quasi den Rechtsstaat zum Beruf, die Ersteren die Demokratie.

Der Einsatz für Meinungsfreiheit ist kein Einsatz für bestimmte Meinungen

Leider verliert das Lebenselement der Demokratie im politischen Wettbewerb immer weiter an Wert. Da ist zum einen das leidige Thema der Politikerbeleidigungen, das ich auch an dieser Stelle nicht aussparen kann. Die Dünnhäutigkeit einer ganzen Politikergeneration, gepaart mit einem fehlgeleiteten karrieristischen Eifer in den Staatsanwaltschaften, setzt dem Meinungsklima in Deutschland zu. Dass die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Meinungsfreiheit in dieser Woche erneut sehr deutliche Worte zum Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland gefunden hat, hat hierzulande erstaunlich wenig Resonanz hervorgerufen. Auch, dass sie die Abschaffung des Paragraf 188 des Strafgesetzbuchs gefordert hat.

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Der eine oder andere mag sich innerlich damit zufriedengeben, es vielleicht sogar begrüßen, wenn diese oder jene Meinung allzu eilfertig ins Visier der Strafverfolgungsbehörden gerät. Besorgniserregend wird es jedoch, wenn sich diese Haltung weiter ausbreitet. Denn wer soll in einer Republik das „Lebenselement“ der Demokratie hervorbringen, wenn nicht ihre lebendigen Glieder – also wir alle?

Dabei tritt immer wieder das Missverständnis auf, der Einsatz für Meinungsfreiheit sei zugleich ein Einsatz für bestimmte Meinungen. Das ist natürlich Unsinn. Man kann – nein, man muss – auch dann Partei für die Meinungsfreiheit ergreifen, wenn dadurch Meinungen geäußert werden, die man ablehnt, verurteilt und im demokratischen Diskurs bekämpft.

Wer Medien bedroht, arbeitet gegen die Demokratie

Deshalb ist es so bestürzend, dass ausgerechnet jene sich so sicher auf der Seite der Demokratie wähnen, die den Parteitag der AfD verhindern wollen. Jeder kann, soll und darf gegen die AfD demonstrieren, wie er es für richtig hält. Denn auch Demonstrationen gehören zum Lebenselement der Demokratie. Dass Protest laut ist und für alle Beteiligten nicht angenehm, gehört ebenso zur Natur der Sache. Wer jedoch nicht auf Protest, sondern auf die aktive Verhinderung eines Parteitags setzt und damit die von Verfassungs wegen garantierte parteiinterne Willensbildung mutwillig unterbinden will, der will keine Auseinandersetzung, sondern Schweigen – und steht damit nicht auf der Seite der Demokratie.

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Und wer glaubt, dass die Beteiligung an Droh- oder Störaktionen rund um die neuen Redaktionsräume von Apollo News irgendeinen demokratischen Mehrwert habe, irrt ebenso. Wer Medien bedroht, wer sie vertreiben will, wer sich im Rahmen einer Verfassungsselbstjustiz zum Richter über erlaubte und unerlaubte Inhalte aufschwingt, der arbeitet nicht für die Demokratie, sondern glasklar gegen sie.

Andere Meinungen zu ertragen, kann mitunter eine Zumutung sein. Und genau so ist es gedacht. Denn ohne Zumutung gibt es keinen Widerspruch, keine Auseinandersetzung und keine Demokratie.  

In diesem Sinne hoffe ich, dass der eine oder andere diese Zeilen als unerträgliche Zumutung empfindet. Machen Sie etwas daraus! 

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Johannes | Sa., 20. Juni 2026 - 10:03

aber sie sollten Ihre Partei retten als Vorsitzender. Und MeinungsFREIHEIT ist nur ein ganz winziger Teil der politischen Inhalte Ihrer Partei.
2 Größen sind in Ihrer Partei auszumachen: Agnes Strack-Zimmermann, die scheinbar in russophober, gefundener Target Group alles Russische mit Rüstungsindustrie bis zum Hals vernichten möchte unter Einsatz unserer Jungs. Zum Kotzen.

Und dann sind Sie da. Nachdem sich die Welt seit 1989 und mit der digitalen Welt und den neuen Economies und neuen Wirtschaftsmächten und das alte Deutschland AG Modell sich grundlegend geändert hat.

Glauben Sie wirklich, dass Sie es von Grund auf verstehen, was es bedeutet, in diese schnelle Welt digital, wirtschaftlich zu bestehen? Glauben Sie nicht, dass ein unaufgeblasener Liberaler, anfang-mitte 40 besser Menschen mobilisieren und vor allem motivieren kann, heutzutage Verantwortung zu übernehmen und ein Unternehmen zu gründen? Glauben Sie, dass Sie jüngeren M erklären können, warum wir einen kleinen Staat br

Michael Pietsch | Sa., 20. Juni 2026 - 10:08

Hr. Kubicki ist mir, genau wie seine Partei seit Jahrzehnten susp ... doch halt: Hat er hier nur etwas treffend richtiges geschrieben oder ist das Ausdruck einer grundlegenden Haltung? Ich muss nachdenken ...

Rainer Mrochen | Sa., 20. Juni 2026 - 10:29

Die Meinungsfreiheit ist doch nur deshalb unter die Räder gekommen weil der Diskurs einer bestimmten politischen Entwicklung entsprechen muß. Wieder einmal sei die europäische Stossrichtung bezüglich sogenannter, vermeintlich progressiver Entwicklungen benannt. Es handelt sich um ein Umerziehungsprogramm unterschiedlichster Volksgemeinschaften in Richtung universeller, alles gleichmachender, unterschiedsloser Charaktere. Dabei ist die Vorgehensweise linksgrüner Protagonisten durchaus plausibel, wenngleich absolut kontraproduktiv. Würde hier eine Selbstreflexion stattfinden und die findet statt, zumindest intern, gelänge man zu anderen Ergebnissen in diesen Kreisen. Aber es kann nicht sein, was nicht sein darf. Vor diesem Hintergrund ist selbst der demokratische Diskurs als obsolet zu betrachten. Letztlich setzt sich die antidemokratisch Linke durch oder visionär die rational handelnde, immer die Freiheit wollende und liebende Gemeinschaft der wahren Demokraten. Der Kampf wird geführt.

Markus Michaelis | Sa., 20. Juni 2026 - 15:44

Wenn ich eine Partnerschaft eingehe und wir uns gegenseitig die Menschenrechte garantieren (wir werden uns nicht gegenseitig foltern), das GG einhalten (Dinge, die parlamentarisch oder von der Regierung festgelegt wurden, werden wir beide einhalten) und die Meinungsfreiheit garantieren (wir lassen es zu, dass der andere uns offen sagt, was er denkt), ist das super, aber so alleine noch keine Basis für eine Partnerschaft. Wenn die Partner sich nur gegenseitig erklären, für wie falsch man den anderen hält und wie sehr er die eigenen Werte verletzt, würde ich sagen, dass trotz aller Menschenrechte und Meinungsfreiheit diese Beziehung nicht funktioniert und man sie vielleicht besser lässt.

Davon würde ich einiges auf die Gesellschaft übertragen. Meinungsfreiheit ok, in manchen Punkten wird man sich auch gegenseitig überzeugen. Aber wenn unter dem Strich viele Werte bleiben, die man gegenseitig tief verletzt, gibt es ein Problem, würde ich sagen.

Jens Böhme | Sa., 20. Juni 2026 - 17:00

Herr Kubicki, in einer Gesellschaft, die frei lebt oder leben will, wird nicht aufgeschrien. Aufgepumpte Empörung passt nicht zum in sich ruhenden Liberalismus.

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