Wie umgehen mit der AfD? / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Cicero-Umfrage zur Brandmauer Mehrheit für rote Linien statt für Brandmauern

Während die CDU an der klaren Abgrenzung gegenüber der AfD festhält, zeigt eine Umfrage im Auftrag von Cicero, dass eine relative Mehrheit der Deutschen für eine partielle Aufweichung der Brandmauer ist.

VON CICERO-REDAKTION am 20. Oktober 2025 3 min

Wie soll man zukünftig mit der AfD umgehen? 

Die Frage, die die CDU während einer Klausurtagung des Parteipräsidiums am vergangenen Wochenende umtrieb, beschäftigt auch die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Eine Umfrage, die Cicero beim Meinungsforschungsinstitut Insa in Auftrag gegeben hat, kommt dabei heute zu einem überraschenden Ergebnis.

Demnach ist eine relative Mehrheit von 38 Prozent der Befragten – im Osten Deutschlands sind es sogar 42 Prozent – der Ansicht, dass es besser wäre, wenn die anderen Parteien statt einer Brandmauer rote Linien definierten, unter deren Bedingungen eine Zusammenarbeit mit der AfD möglich wäre. Nur 30 Prozent würden stattdessen lieber eine konsequente Aufrechterhaltung der Brandmauer bevorzugen. 10 Prozent ist das egal. Weitere 15 Prozent sind unentschlossen. Sieben Prozent geben keine Auskunft.

Grafik 1
Quelle: Insa

Nimmt die Demokratie schaden?

Dabei denkt man auch über die Konsequenzen nach: Mit gut 40 Prozent zeigte sich eine relative Mehrheit der Befragten davon überzeugt, dass eine Zusammenarbeit anderer Parteien mit der AfD die Demokratie in Deutschland eher schwächen würde. 30 Prozent hingegen prognostizierten, dass dies die Demokratie eher stärken würde. Nur 14 Prozent gehen davon aus, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD keinerlei Auswirkungen auf den Zustand der Demokratie in Deutschland hätte. Zwölf Prozent trauten sich zu der Frage keine Einschätzung zu. 

Grafik 2
Quelle: Insa

Wer ist für die Brandmauer?

Auffällig dabei ist, dass die Risikoeinschätzung mit dem Bildungsgrad der Befragten zusammenhängt. Je höher demnach der erzielte Abschluss eines Befragten ist, je eher geht er davon aus, dass eine AfD-Zusammenarbeit die Demokratie in Deutschland schwächen würde. So gehen 50 Prozent der Befragten mit Fachhochschulabschluss davon aus, dass die Demokratie geschwächt würde, aber nur 32 Prozent der Befragten, die als höchsten Bildungsabschluss einen Hauptschulabschluss nennen.

Ähnliche Abweichungen gibt es bei den Parteipräferenzen. So gehen AfD-Wähler (74 Prozent) mehrheitlich davon aus, dass die Demokratie bei einer Zusammenarbeit von anderen Parteien mit der AfD gestärkt würde, während nur 23 Prozent der CDU-Wähler diese Ansicht teilen. Hier sind sogar 45 Prozent eher der Meinung, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie schwächen würde. Ähnlich sehen das 64 Prozent der SPD-Wähler und sogar 76-Prozent der Grünen-Wähler. In diesem Lager sind auch mehrheitlich jene Befragten zu finden, die für eine konsequente Brandmauer aller Parteien sind (62 Prozent bei den Grünen, 52 Prozent bei der SPD).

Grafik 3
Quelle: Insa

Für diese Online-Umfrage im Auftrag von Cicero hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 2006 Personen im Alter ab 18 Jahren im Zeitraum vom 17. Oktober bis zum 20. Oktober befragt.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 20. Oktober 2025 - 16:42

Hier fehlt eigentlich noch die Frage nach einem Verbot der AfD als Partei, um das gesamte Thema abzuschließen.

p. s.: Wie zuverlässig sind diese INSA-Aussagen? In meinem Beruf hieß es immer: Trau keiner Statistik, die Du nicht selbst "gefälscht" hast.

Allein die Art der Fragestellung kann das Ergebnis beeinflussen. Mir sind hier auch zu viele, die keine Aussage abgeben bzw. sich zutrauen?

Stefan | Mo., 20. Oktober 2025 - 17:18

Klingbeils Traum des AfD Verbots wird nicht in Erfüllung gehen und wahrscheinlich setzt er eher auf einen Bruch mit der CDU, um dann als linker Kanzler mit Grünen und Linkspartei regieren zu können, denn nach Adam Riese wäre die CDU mit AfD wahrscheinlich ziemlich gleichauf mit der dann linken Koalition, käme es denn zu Neuwahlen.
Um das Szenario zu vermeiden macht Friedrich Merz alles mit und sei es auch die CDU zu halbieren.
Nur mal so ein Gedankenspiel von mir, denn anders kann des Kanzlers Verhalten nicht logisch erklärt werden.

IngoFrank | Mo., 20. Oktober 2025 - 17:22

Ich verfolge seit Jahren die Übersichten zur BT & LT Wahlen unter „Wahlrecht“
Bildet man von den aufgeführten Meinungsforschungsinstituten noch einmal einen Durchschnittswert, liegen seit geraumer Zeit Union & AfD gleich auf mit einem minus zur BTWahl von ca. 3% für die Union und einem Plus von 4% für die AfD.
Blicke zu den 26 anstehenden LTWahlen machen Unterschiede zwischen West & Ost deutlich …. In SA erreichte die AfD 40 % …
So lange sich die Union vom geschlossenen Linken Block mit der Brandmauer erpressen lässt zum Preis eines CDU Kanzlers der verwalten darf so lange ändert sich nichts an den links grünen politisch & wirtschaftlichen Prämissen. Diese werden weiter das Land deindustrialisieren und zum Abgrund führen.
Schafft die Union es nicht, absehbar sich aus der links grünen Umklammerung zu befreien, werden die Zustimmungswerte der AfD so weit explodieren, das selbst „Mehrparteienbündnisse zur AfD Verhinderung“ nicht mehr reichen werden
MfD aus der Erfurter Republik

