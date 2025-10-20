Wie soll man zukünftig mit der AfD umgehen?

Die Frage, die die CDU während einer Klausurtagung des Parteipräsidiums am vergangenen Wochenende umtrieb, beschäftigt auch die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Eine Umfrage, die Cicero beim Meinungsforschungsinstitut Insa in Auftrag gegeben hat, kommt dabei heute zu einem überraschenden Ergebnis.

Demnach ist eine relative Mehrheit von 38 Prozent der Befragten – im Osten Deutschlands sind es sogar 42 Prozent – der Ansicht, dass es besser wäre, wenn die anderen Parteien statt einer Brandmauer rote Linien definierten, unter deren Bedingungen eine Zusammenarbeit mit der AfD möglich wäre. Nur 30 Prozent würden stattdessen lieber eine konsequente Aufrechterhaltung der Brandmauer bevorzugen. 10 Prozent ist das egal. Weitere 15 Prozent sind unentschlossen. Sieben Prozent geben keine Auskunft.

Quelle: Insa

Nimmt die Demokratie schaden?

Dabei denkt man auch über die Konsequenzen nach: Mit gut 40 Prozent zeigte sich eine relative Mehrheit der Befragten davon überzeugt, dass eine Zusammenarbeit anderer Parteien mit der AfD die Demokratie in Deutschland eher schwächen würde. 30 Prozent hingegen prognostizierten, dass dies die Demokratie eher stärken würde. Nur 14 Prozent gehen davon aus, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD keinerlei Auswirkungen auf den Zustand der Demokratie in Deutschland hätte. Zwölf Prozent trauten sich zu der Frage keine Einschätzung zu.

Quelle: Insa

Wer ist für die Brandmauer?

Auffällig dabei ist, dass die Risikoeinschätzung mit dem Bildungsgrad der Befragten zusammenhängt. Je höher demnach der erzielte Abschluss eines Befragten ist, je eher geht er davon aus, dass eine AfD-Zusammenarbeit die Demokratie in Deutschland schwächen würde. So gehen 50 Prozent der Befragten mit Fachhochschulabschluss davon aus, dass die Demokratie geschwächt würde, aber nur 32 Prozent der Befragten, die als höchsten Bildungsabschluss einen Hauptschulabschluss nennen.

Ähnliche Abweichungen gibt es bei den Parteipräferenzen. So gehen AfD-Wähler (74 Prozent) mehrheitlich davon aus, dass die Demokratie bei einer Zusammenarbeit von anderen Parteien mit der AfD gestärkt würde, während nur 23 Prozent der CDU-Wähler diese Ansicht teilen. Hier sind sogar 45 Prozent eher der Meinung, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie schwächen würde. Ähnlich sehen das 64 Prozent der SPD-Wähler und sogar 76-Prozent der Grünen-Wähler. In diesem Lager sind auch mehrheitlich jene Befragten zu finden, die für eine konsequente Brandmauer aller Parteien sind (62 Prozent bei den Grünen, 52 Prozent bei der SPD).

Quelle: Insa

Für diese Online-Umfrage im Auftrag von Cicero hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 2006 Personen im Alter ab 18 Jahren im Zeitraum vom 17. Oktober bis zum 20. Oktober befragt.