An wohlklingenden Worten mangelt es in den Wahlprogrammen der Parteien nicht, wenn es um die Medienpolitik geht. Von Transparenz liest man viel, bei SPD und CDU auch jeweils vom entschlossenen „Kampf gegen Desinformation“. Also alles eitel Sonnenschein? Nicht so ganz. Denn wer sich die entsprechenden Kapitel mit den auf den ersten Blick vollmundigen Bekenntnissen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauer anschaut, dürfte zweifellos bemerken: Der Kulturkampf um die von der Allgemeinheit finanzierte Medienlandschaft ist längst ausgebrochen.

Während etwa die Bündnisgrünen recht allgemein für die „pluralistische […] und unabhängige Berichterstattung“ eintreten und auskömmliche finanzielle Bedingungen für die ARD-Anstalten in Aussicht stellen, damit diese gegen „Desinformationskampagnen“ gewappnet seien, plädieren andere, darunter die FDP, für schlankere Institutionen – wohl gerade im Wissen um all die Querelen und die Verschwendungssucht etwa unter der Schlesinger-Intendanz beim RBB. Der ÖRR solle sich, so die Liberalen, auf seine „Kernaufgaben konzentrieren: Nachrichten, Bildung und Informationen. Durch eine Reduktion der Kanäle sowie den Abbau von Doppelstrukturen wollen wir den Rundfunkbeitrag deutlich senken.“