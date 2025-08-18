- Merz besser als Merkel
Die ersten 100 Tage von Friedrich Merz haben in den deutschen Medien kein gutes Echo gefunden. Das Medienanalyse-Institut Media Tenor aber schaut genauer auf die letzten Monate in der deutschen Politik. Und beobachtet besonders bei einer Partei eine interessante Trendwende.
Alles nichts, oder? Wer sich die Medienberichterstattung zu den ersten 100 Tagen der Regierung Merz aus der vergangenen Woche genauer anschaut, der wird den Eindruck nicht los, dass es schlimmer nun wirklich nicht mehr kommen kann. „Merz nach 100 Tagen unbeliebter als seine Vorgänger“, titelte da etwa die FAZ und untermauerte diese Behauptung mit einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap. Die Tagesschau wiederum stellte lakonisch fest, dass nach 100 Tagen bereits „Ernüchterung“ eingetreten sei, während die taz mit der Behauptung aufwartete, dass die neue Regierung „noch schlechtere Zahlen als Olaf Scholz“ eingefahren habe. So richtig Untergangsbesoffen aber wurde es nur bei der Berliner Morgenpost: „Die AfD holt schon das Popcorn raus“, jubilierte die hauptstädtische Regionalzeitung und zeigte sich in ihrem Kommentar selbstverständlich betroffen über die zuvor selbst herbeigeschriebene Häme im Titel.
Das Medienanalyse-Unternehmen Media Tenor aus der Schweiz indes ist bei dem aktuellen Negativjubel etwas vorsichtiger. Bei einer Auswertung von 1899 Berichten über die Kabinettsmitglieder in Meinungsführer-Medien von der Bild-Zeitung bis zum Heute Journal zeigt sich ein wesentlich differenzierteres Bild. Demnach werde über Kanzler Merz nicht nur häufiger berichtet als über seine Vorgänger Olaf Scholz (SPD) und Angela Merkel (CDU), Merz selbst falle im Saldo der Gesamtbewertungen auch längst nicht so negativ auf wie ehedem die Unions-Kanzlerin Merkel. Während die nämlich nach hundert Tagen in gut 30 Prozent aller Beiträge in ein negatives Licht gerückt worden war, sind es bei dem aktuellen Amtsinhaber Friedrich Merz nur gut acht Prozent der Beiträge.
