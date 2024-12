Peinliche Personal-Posse in Mecklenburg-Vorpommern - Die SPD-Ministerpräsidentin und der BSW-Staatssekretär

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ermöglicht einem Staatssekretär, der für die Wagenknecht-Partei in den Bundestag will, unter einer Linken-Ministerin zu arbeiten. In Mecklenburg-Vorpommern wird über die Motive munter spekuliert.