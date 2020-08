Peter Voegeli ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent des Schweizer Radios SRF. Davor hat er als Korrespondent für Zeitungen in Berlin und als Radiokorrespondent in Washington gearbeitet.

Fünf Jahre. Schon fünf Jahre ist es her, seit Angela Merkel in einem roten Kostüm vor der knallblauen Wand der Bundespressekonferenz saß und mit einem Lächeln der Zuversicht sagte: „Wir haben so vieles geschafft …. wir schaffen das.“ Und schon über 30 Jahre sind seit dem historischen Moment verstrichen, seit SED-Funktionär Günter Schabowski am 9. November 1989 im Pressezentrum in Ost-Berlin vor einem moosgrünen Vorhang unkonzentriert nach Worten suchte: „Das tritt…nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.“

Vor fünf Jahren saß ich an meinem ersten Arbeitstag als Deutschlandkorrespondent des öffentlich-rechtlichen Schweizer Radios SRF in der Bundespressekonferenz. Und fragte die Kanzlerin: „Was passiert mit Schengen?“ Vor über 30 Jahren, im November 1989, als die Mauer fiel, war ich nicht dabei. Ich war auf der Festung Luzisteig in den Bündner Bergen im Militärdienst. Jeden Morgen beim Appell gab der Kommandeur ein fünfminütiges Update über das Neueste aus Berlin, und dann hieß es wieder: „Wir sind blau, der Feind ist rot und kommt aus dem Osten.“ Und ein Oberst sagte bei den Schiessübungen: „Jeder Schuss ein Russ.“

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ