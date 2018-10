Matthias Herdegen

Können Sie sich noch an den Moment erinnern, in dem Sie diesen Entschluss gefasst haben?

Das sind lange Prozesse. Wesentlich war die Überzeugung, dass endlich wieder ein innerer Kompass für die Partei sichtbar werden muss. Bestärkt hat mich, dass viele in der Partei und auch mein persönliches Umfeld die Sehnsucht nach einer Erneuerung teilen.