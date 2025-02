Was für eine aufreibende Nacht! Bis in die frühen Morgenstunden des Montags nach der Bundestagswahl war unklar, ob es eine Wiederauflage der Großen Koalition geben kann. Denn alles hing davon ab, ob es das Bündnis Sahra Wagenknecht in den Bundestag schafft. Gegen 2.00 Uhr war dann klar: Das BSW verpasst diesen Erfolg um nur wenige tausend Stimmen. Damit kommen CDU/CSU und die SPD auf eine hauchdünne Mehrheit im Parlament – weswegen deren mögliches Bündnis auch kaum „groß“ genannt werden kann. Die Sozialdemokraten erleben ihr größtes Debakel seit dem späten 19. Jahrhundert, und auch die Union landet für sie enttäuschend unter der 30-Prozent-Marke. Die FDP ist ganz raus, die Grünen sind arg gerupft – freuen dürfen sich hingegen Linkspartei und AfD. Letztere ist künftig klar zweitstärkste Kraft im Bundestag, die Linken wiederum erzielen ein vor einigen Wochen noch völlig unrealistisch scheinendes Resultat von knapp unter 9 Prozent.

Das war also eine echte „Zeitenwenden“-Wahl, und jetzt stellt sich die dringende Frage, wie Deutschland künftig regiert werden soll. Denn der Weg in die politische Verantwortung wird für Schwarz und Rot sehr steinig sein. Was zu erwarten ist, wo die politischen Fallstricke liegen und ob die Bundesrepublik trotz aller Hindernisse schon bald eine stabile Regierung bekommt, darüber spricht in dieser Sonderausgabe des Podcasts Politik Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier mit Volker Resing, Leiter des Ressorts „Berliner Republik“ und Merz-Biograf, sowie dem Cicero-Kolumnisten und früheren Spitzenpolitiker Mathias Brodkorb. Und da geht es ordentlich zur Sache …

Mathias Brodkorb (li.), Alexander Marguier und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 24. Februar 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



