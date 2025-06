Nachdem Sahra Wagenknecht mit etlichen Gefolgsleuten vor anderthalb Jahren ihre alte Partei verlassen und das nach ihr benannte Bündnis gegründet hatte, galt Die Linke als politisch abgemeldet. Doch dann kam im vorigen Februar die dicke Überraschung: Die Linkspartei schaffte es bei der Bundestagswahl auf 8,8 Prozent, während Wagenknechts BSW den Einzug ins Parlament knapp verpasste. Seither erfährt Die Linke sogar noch weiter Auftrieb – in den Umfragen liegt sie meist im zweistelligen Bereich, die Mitgliederzahlen steigen, insbesondere junge Wähler fühlen sich angesprochen.

Doch was sind die Gründe für das unerwartete Comeback der Linkspartei? An den leicht überdrehten TikTok-Auftritten der Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek allein kann es ja kaum liegen. Ist es also ein dezidiert klassenkämpferischer Populismus, der den Linken neue Anhänger beschert? Und was sind das überhaupt für Leute, die für die Linkspartei jetzt im Bundestag sitzen? Darüber spricht der Autor und Cicero-Kolumnist Mathias Brodkorb in dieser Podcast-Folge mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier.

Alexander Marguier (li.) und Mathias Brodkorb in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 25. Juni 2025 aufgezeichnet.

