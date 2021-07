Eigentlich können Sie hier bereits aufhören. Oder Sie lesen noch ein Stück weiter. So ungefähr bis hierher. Oder vielleicht noch bis hier. Dann aber reicht es vermutlich wirklich. Denn eines ist an dieser Stelle bereits sonnenklar: Die nun folgenden Zeilen werden nichts mehr bewirken. Diejenigen, die sich in den zurückliegenden Tagen für eine „englische Öffnung“ und somit auch für das Fallenlassen aller Masken im öffentlichen Raum ausgesprochen haben, werden dies vermutlich auch weiterhin tun; alle anderen werden unermüdlich darauf hoffen, durch möglichst viele FFP2- oder OP-Masken-Träger in Supermärkten, Bussen oder Konzerthäusern vor einer schweren Covid-Erkrankung geschützt zu werden – und das sogar trotz doppelter Impfung und flacher Hospitalisierungskurve.

Der Grund für dieses relativ unflexible Meinungsbild ist ziemlich simpel: Unsere Einstellung zu Corona ist weitestgehend immun gegen Fakten oder sachlich vorgetragene Argumente. Nur so ist es zu erklären, dass viele Meldungen aus den zurückliegenden Monaten weitestgehend ohne Konsequenzen geblieben sind: Da war etwa die Studie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, nach der der Shutdown in keinem unmittelbaren Zusammenhang zum Infektionsgeschehen gestanden haben soll. Gelesen, goutiert, entsorgt.