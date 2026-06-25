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Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „ Future For Fridays? “ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Innerhalb der FDP tobt nicht erst seit dem Bundesparteitag ein massiver Richtungsstreit: Welchen Weg soll die liberale Partei künftig einschlagen? Den einer rechtsliberalen Partei, die um die Stimmen enttäuschter AfD- und CDU-Wähler kämpft? Oder doch jenen Weg einer linksliberalen Kraft, für den allen voran Marie-Agnes Strack-Zimmermann vergeblich geworben hat?

Im Cicero Podcast streiten darüber der FDP-Generalsekretär Martin Hagen und der Kabarettist Florian Schroeder. Es geht um Meinungsfreiheit, Identitätspolitik und den richtigen Umgang mit der AfD.

Als leidenschaftlichster und größter Streitpunkt erweist sich die Frage, wie viel Kulturkampf die FDP zulassen solle. Die Liberalen dürften nicht vor dem woken Kulturkampf kapitulieren, so Hagen: „Viel zu lange haben bürgerliche Parteien naiv reagiert und geglaubt, man könne diese Konflikte aussitzen. Statt sie auszufechten, ließ man gewähren, gewähren, gewähren.“

Schroeder widerspricht massiv und sieht die Kubicki-FDP auf dem Holzweg: „Wähler wünschen sich, dass die großen Fragen und Probleme von der Politik gesehen und gelöst werden. Und sie spüren sehr genau, dass Kulturkämpfe Scheingefechte sind, die geführt werden, um schnelle Effekte zu erzielen. Warum setzt die FDP also ausgerechnet auf ein Feld, das sich immer wieder als Sackgasse erweist?“

Martin Hagen und Florian Schroeder in der Cicero-Redaktion / A. Berghäuser

Das Gespräch wurde am 10. Juni 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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