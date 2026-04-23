Martin Hagen
Martin Hagen / Foto: Max Kratzer für Cicero

Martin Hagen im Porträt Mehr Profil wagen

Die FDP braucht endlich eine Richtungsentscheidung, meint Martin Hagen. Als möglicher neuer Generalsekretär seiner Partei soll er sie zurück in den Bundestag bringen. Mit klarer Kante, liberalem Profil und Blick zur Mitte könnte er zur Schlüsselfigur im Comeback der Partei werden.

VON VOLKER RESING am 12. Mai 2026 4 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Es war eine getarnte Bewerbungsrede. Am 11.November 2025 konnte noch niemand wissen, dass Martin Hagen in wenigen Monaten das Amt des FDP-Generalsekretärs anstreben würde. Vielmehr war es im Maritim-­Hotel in Berlin-­Mitte an jenem Tag nur seine Aufgabe, die Gäste bei der Liberalismus-­Konferenz der Denkfabrik „Republik 21“ (r21) zu begrüßen und in das Programm einzuführen. Doch er tat mehr. 

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Ingo Frank | Di., 12. Mai 2026 - 07:53

Hopp oder Topp ……bei der Entscheidung für oder gegen die Brandmauer. Entscheidet sie sich zur temporären Zusammenarbeit in dem die AfD als vollwertige Partei anerkannt wird und mit ihr ein neuer politischer Diskurs geführt wird.
Darin liegt m M die einzige mögliche „Wiederbelebung“ der FDP.
Allerdings werden die Linksliberalen um Strack Zimmermann nicht tatenlos auf ihren Einfluss samt Ämpter verzichten. Ende Mai werden wir alle klüger sein ….
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

zuzustimmen... Sehe ich genauso.

PS: Sollte es zum Mai-Parteitag garkeine erkennbare Entwicklung/Äußerungen in Richtung sachbezogebe Zusammenarbeit der 'neuen FDP' mit ALLEN! demokratisch im Bundestag vertretenen Parteien geben..., dann ist die auch die 'neue FDP' ganz die alte... - Mülltonne!

Allerdings - sollte es eine derartige offene Kooperationsabsicht mit allen BT-Parteien geben... - beginnt dann natürlich der FDP-interne Machtkampf auch wohl erst richtig... ...

Und natürlich spielen die Personalien an der Parteispitze auch eine wichtige Frage bezüglich der Wählbarkeit der 'neuen FDP' - eine Strack-Zimmermanm auf einer bedeutenden Schlüsselposition würde auch eine 'neue FDP' für mich persönlich u.U. unwählbar machen... - diese Personalie ist m.E. toxisch für die 'neue FDP'...

Mal sehen... ...

Hans Jürgen Wienroth | Di., 12. Mai 2026 - 08:09

Noch eine „Partei der Mitte“ braucht kein Wähler! Das ist einer der vielen Gründe für den Absturz der FDP, die früher einmal „liberal“ war. Wer Milei ablehnt, kann keine freiheitliche Politik machen.

Außerdem braucht es bei der „linken Medienlandschaft“ eine laute und deutliche Stimme. Die kann Kubicki sein. Er muss nur das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen, das viele von der FDP in der Ampel mitgetragene Gesetze zerstört haben. Dazu gehört auch eine Offenheit für Positionen der AfD, für die eine SPD-CDU-geführte Regierung nicht zu haben ist.

A Rusch | Di., 12. Mai 2026 - 09:09

...reicht leider nicht. Davon gibt es schon genug in der politischen Landschaft, wobei "Mittelmass" die Lage noch eher beschönigt. Nach dem Lesen einiger Interview-Verlautbarungen des angeblichen FDP "Hoffnungsträgers" Höne und nun dieser zumeist völlig nichtssagenden Statements von Hagen, mit denen wieder mal fast alle irgendwie nett angesprochen werden sollen, ist leider bereits klar: ein Kubicki allein macht keinen FDP-Sommer. Sobald das Publikum die Augen auf den recht kümmerlichen Rest richtet, wird es schon wieder eng. Stimme zu: eine weitere Partei der (nicht ganz so linken) "Mitte" mit Machtoptionen und Posten-Hoffnungen irgendwie überall hin ist -zu recht- zum Scheitern verurteilt, noch bevor es überhaupt losgeht. Herr K - hören Sie die Signale?

Dirk Nowotsch | Di., 12. Mai 2026 - 09:10

...wenn alle in Deutschland super Reich währen, wenn wir Alle Häuser besitzen würden... Gelle! Warum ist denn die FDP obsolet? Sie ist für alle diejenigen die der obengenannter Gruppe nicht angehört, nicht wählbar! Mit "Liberal" ist gemeint: "Ich mach mir meine Abzocke- Ausbeuterwelt, wie sie mir gefällt, wenn die FDP an der macht ist! Nun da 95% des Deutschen Vermögens in den Händen von 1% der Bevölkerung liegt, dieses 1% hat aber schon längst alle anderen Parteien gekauft, fehlt der FDP die "Basis"! Die paar Dummen, die sich für Reich halten und die FDP wählen helfen da auch nicht! Wie wäre es mit Liberal für ALLE, mit einem lobbyfreien Ansatz!? Neben Migration ist doch genau das, das Reitz Thema! Jede Reform in der BRD ist ein Instrument um noch mehr Geld aus der Arbeitenden Bevölkerung in die Superyachten der Reichen zu pumpen. Jedes Sondervermögen versickert ohne spürbare Gegenleistung auf Privatkonten (Siehe Kostenexplosion Diesel Container BW)! Das läuft auch ohne FDP bestens

Thomas Hechinger | Di., 12. Mai 2026 - 09:49

In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz hat die „Rechtsstaatspartei“ FDP für eine Verfassungsänderung gestimmt, die die Rechte der Opposition einschränkt, in Rheinland-Pfalz sogar mit dem alten Landtag. Da kann der Herr Kubicki hier im „Cicero“ ein Plädoyer nach dem andern für Freiheit, Meinungsfreiheit und die FDP halten und Herr Resing, nachdem sein Protegé Merz sich als Totalausfall erwiesen hat, sich mit Herrn Hagen einen neuen Kasper suchen.

Ich glaube der FDP kein Wort, weil ihre Taten das Gegenteil sagen.

Thomas Veit | Di., 12. Mai 2026 - 10:17

aber ganz von der Hand zu weisen ist Ihre Argumentation selbstredend nicht.

Allerdings: die sog. 'neue FDP' existiert de facto ja auch noch garnicht..., Kubicki ist im Augenblick NOCH NICHT PARTEISTRATEGISCH HANDLUNGSFÄHIG, das muß man ihm logischerweise zugestehen...🤔

Erst wenn zum Mai-Parteitag eine neue Spitze gewählt wurde und programmatisch 'die neuen Eckpfeiler eingeschlagen wurden'..., ERST DANN kann man der 'neuen FDP' Vorwürfe machen..., so man ihr diese neue und wohl letzte-letze Chance überhaupt gönnt... ...

Ihre Vorwürfe oben sind richtig..., aber eben doch auch nur rückwärtsgewandt..., das ist NICHT PRODUKTIV in der aktuellen politischen Situation im Lande... 🤔

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 12. Mai 2026 - 10:23

IHRE Meinungsfreiheit?
Ich weiss nicht, wie man auf die Idee kommen kann, in der Politik liesse sich etwas nur 1 : 1 durchsetzen, sonst verriete man die eigene Sache.
Ich wünsche es mir gar nicht erst, aber was erwartet sich das Forum eigentlich von der AfD?
Die reine Lehre wäre nur mit absoluten Mehrheiten möglich und hoffentlich dann auch nicht, siehe Bundesrat und Verfassungsgericht.
Ich "verstehe" zur Not die Kritik an SPD, Grünen und Linken, sowie der "Merkel-CDU", werde aber hellhörig, wenn "rigide" politische Massstäbe angelegt werden.
Damit bin ich nicht großgeworden.
"Trotz" Besatzung durch die Westalliierten bin ich in Freiheit großgeworden, will sagen, die Besatzung garantierte sie.
Ich weiss, was ich dem schuldig bin.
DANKE

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 12. Mai 2026 - 10:12

Schnarrenberger nahe.
Das würde mir als Orientierung positiv reichen.
Niveau garantiert, ebenso fiel mir Frau Teuteberg auf.
Schön, wenn sich die FDP nicht in Luft auflöst.

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