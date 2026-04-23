- Mehr Profil wagen
Die FDP braucht endlich eine Richtungsentscheidung, meint Martin Hagen. Als möglicher neuer Generalsekretär seiner Partei soll er sie zurück in den Bundestag bringen. Mit klarer Kante, liberalem Profil und Blick zur Mitte könnte er zur Schlüsselfigur im Comeback der Partei werden.
Es war eine getarnte Bewerbungsrede. Am 11. November 2025 konnte noch niemand wissen, dass Martin Hagen in wenigen Monaten das Amt des FDP-Generalsekretärs anstreben würde. Vielmehr war es im Maritim-Hotel in Berlin-Mitte an jenem Tag nur seine Aufgabe, die Gäste bei der Liberalismus-Konferenz der Denkfabrik „Republik 21“ (r21) zu begrüßen und in das Programm einzuführen. Doch er tat mehr.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.