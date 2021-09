Der Hausherr hat erstaunlich gute Laune. Noch. Es sind noch mehr als vier Wochen bis zur Wahl. Markus Söder sitzt in der CSU-Zentrale und reißt Witze. Einen Steinwurf weiter beginnt die A9 nach Berlin. Der 54-Jährige hätte sie so gerne genommen. Er hält sich noch immer für den besseren Kandidaten. Stattdessen kommentiert er von München aus den Wahlkampf. Im Lager von Armin Laschet kochen sie: Söder, der Egomane, sei nur beleidigt, seine Sticheleien torpedierten jede Strategie. Und plötzlich erkennen sie in der CSU, dass der Wind sich drehen könnte. Dass eine Pleite auch Söder beschädigt. Also verfügt der oberste Zündler eine Feuerpause: „Die Nebendebatten müssen aufhören.“ Doch es ist zu spät. Jeder Tag, der folgt, bringt noch schlechtere Umfragen für die Union.

Die Situation ist bizarr: Fast alle sind sich einig, dass die Union mit Söder als Kandidat besser dastünde. Gleichzeitig finden sogar in der CSU viele, dass Söder selbst zum Absturz beitrug. Wenn die Union also am 26. September um 18.01 Uhr damit beginnt, diesen Wahlkampf aufzuarbeiten, wird es natürlich um Laschet gehen und um Wolfgang Schäuble, der ihn als Kandidaten durchboxte.