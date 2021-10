Was der CSU-Chef am Mittwochmittag in seiner Pressekonferenz zum Thema Koalitionspoker sagte, war jedenfalls kaum falsch zu verstehen: Nachdem die beiden „kleineren“ Parteien sich dafür entschieden hätten, zunächst nur mit der SPD weiter zu sondieren, sei „jetzt die Ampel klare Nummer eins“. Es gehe der Union nun darum, für sich selbst „ein bisschen Selbstachtung und Würde“ zu bewahren, so Söder. Damit spricht er zweifelsfrei aus, was sehr viele in der Union genau so empfinden. Dass der verhinderte Kanzlerkandidat selbst einen erheblichen Anteil an dem ganzen Elend hat, steht auf einem anderen Blatt.