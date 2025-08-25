- Soziales Pflichtjahr für Rentner? „So ein Blödsinn“
Im ARD-Sommerinterview schiebt Markus Söder den Dissens innerhalb der Union beim Thema Israel gekonnt beiseite – und setzt ein neues Thema. Klare Worte findet er für die Idee eines sozialen Pflichtjahres für Rentner.
Das glaubt er wohl selbst nicht, der Markus Söder. Dass er in den sozialen Medien deshalb nicht auf die Ankündigung von Friedrich Merz, manche Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, reagiert hat, weil er zu dem Zeitpunkt im Urlaub war. Stattdessen bekamen jene, die auf eine entsprechende Reaktion von Söder warteten, ein Bild seines Hundes zu sehen. Ausgerechnet Söder soll sich also wegen seiner Work-Life-Balance aus einer politischen Diskussion herausgehalten haben?
Das jedenfalls behauptete der bayerische Ministerpräsident im Sommerinterview mit der ARD. Nachvollziehbarerweise. Denn vom Spielfeldrand aus lässt sich als oppositionelle Stimme leichter Zeter und Mordio rufen; wie damals, als die Bundesregierung noch aus SPD, Grünen und FDP bestand. Seit die CSU aber Teil der Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz ist, sieht die Sache etwas anders aus.
