Im ARD-Sommerinterview schiebt Markus Söder den Dissens innerhalb der Union beim Thema Israel gekonnt beiseite – und setzt ein neues Thema. Klare Worte findet er für die Idee eines sozialen Pflichtjahres für Rentner.

25. August 2025

Das glaubt er wohl selbst nicht, der Markus Söder. Dass er in den sozialen Medien deshalb nicht auf die Ankündigung von Friedrich Merz, manche Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, reagiert hat, weil er zu dem Zeitpunkt im Urlaub war. Stattdessen bekamen jene, die auf eine entsprechende Reaktion von Söder warteten, ein Bild seines Hundes zu sehen. Ausgerechnet Söder soll sich also wegen seiner Work-Life-Balance aus einer politischen Diskussion herausgehalten haben? 

Das jedenfalls behauptete der bayerische Ministerpräsident im Sommerinterview mit der ARD. Nachvollziehbarerweise. Denn vom Spielfeldrand aus lässt sich als oppositionelle Stimme leichter Zeter und Mordio rufen; wie damals, als die Bundesregierung noch aus SPD, Grünen und FDP bestand. Seit die CSU aber Teil der Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz ist, sieht die Sache etwas anders aus. 

Ernst-Günther Konrad | Mo., 25. August 2025 - 14:34

Im Leben lacht kein Gaul. Da bin ich genauso skeptisch wie Sie Herr Krischke. Der wird das nur ganz persönlich gemacht haben. Den Friedrich angerufen und zur Sau gemacht haben. Das hat er sich aber auf den Merkzettel gesetzt und holt das Thema nochmals hervor, wenn es besser passt Merz zu schaden als jetzt der SPD das Wort zu reden. Nein, ich glaube auch Söder kein Wort mehr. Der Bäumeumarmer hat vor Jahren schon seine Glaubwürdigkeit verloren.
Und ja, Pflichtjahr für Rentner ist absurd und völliger Quatsch. Was sollen die machen? Den Politikern die Füße waschen. Da würde ich mich melden und meine Drahtbürste mitbringen.

Stefan | Mo., 25. August 2025 - 15:00

Angesichts der Zuwanderung sind doch erstmal diese Leute in der Pflicht, für das Land welches ihnen großzügig entgegen kommt und dadurch schwere politische Diskrepanz erfährt.
Jetzt kommt man auf die seltsamsten Ideen, weil hierzulande ein selbstverschuldetes Ungleichgewicht entstanden ist, das seinesgleichen in Europa und der westlichen Welt sucht.
Aber was soll ich da noch weiter zu sagen ... vielen ist eben bewusst, das das Stroh in ihrem Kopf plötzlich durch den Funken der Wahrheit entzündet werden könnte.

