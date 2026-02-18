Markus Söder; Foto.
Markus Söder auf dem Politischen Aschermittwoch „Wir brauchen Patrioten, keine Memmen!“

Beim Politischen Aschermittwoch hat Markus Söder die eigene Partei gelobt und auf die Konkurrenz geschimpft. Ihr Fett weg bekamen aber nicht nur vor allem die Grünen, die Linken und die AfD – sondern auch CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein.

VON BEN KRISCHKE am 18. Februar 2026

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Der Politische Aschermittwoch in Passau gehört zur DNA der CSU. Unvergessen sind die Auftritte von Franz Josef Strauß und dessen große Abrechnungen mit den „Sozis“ und mit allem linken Wahnsinn in der Welt. Doch auch, was dieses Ereignis angeht, stellt sich die Frage, inwiefern es noch zeitgemäß ist. Nicht der Bierzeltstimmung wegen. Die ist wunderbar zeitlos. Sondern wegen der Rahmenbedingungen, innerhalb derer politische Kommunikation heute stattfindet.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 18. Februar 2026 - 13:43

Was wird ein Söder von Merz verlangen, von der UNION abfordern, wenn es um Durchsetzung gegenüber der SPD geht. Große Worter absondern und was wird er beim Thema Steuern, Migration, Bürgergeld, Wirtschaft usw. wirklich einem Lügenkanzler namens Merz abringen? Und wenn es in Bayern eng würde bei den nächsten Wahlen, würde er nicht sofort wieder mit GRÜNEN ins Bett steigen? Aussagen eines Strauß über die Sozis waren tiefe Überzeugungen und wurden gelebt von den Politikern damals. Heute sind das politisch Momentaufnahmen, dem jeweiligen Zeitgeist geschuldet und immer geht es immer nur um nächste Wahlen. Der schönen Worte werden viel abgesondert, doch welche Worte werden eingehalten? Die Kommunalwahlen werden der nächste Gradmesser Söder ‘scher Politik sein und da steht es auch für die CSU nicht zum Besten. Die AFD steckt denen im Nacken, da wissen die. Und selbst wenn Söder sicher eine noch eine Bank ist bei seinen Reden. Wieviel von dem was er sagt wird er umsetzen? Fast nichts.

