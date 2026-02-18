Markus Söder auf dem Politischen Aschermittwoch - „Wir brauchen Patrioten, keine Memmen!“

Beim Politischen Aschermittwoch hat Markus Söder die eigene Partei gelobt und auf die Konkurrenz geschimpft. Ihr Fett weg bekamen aber nicht nur vor allem die Grünen, die Linken und die AfD – sondern auch CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein.