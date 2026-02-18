- „Wir brauchen Patrioten, keine Memmen!“
Beim Politischen Aschermittwoch hat Markus Söder die eigene Partei gelobt und auf die Konkurrenz geschimpft. Ihr Fett weg bekamen aber nicht nur vor allem die Grünen, die Linken und die AfD – sondern auch CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein.
Der Politische Aschermittwoch in Passau gehört zur DNA der CSU. Unvergessen sind die Auftritte von Franz Josef Strauß und dessen große Abrechnungen mit den „Sozis“ und mit allem linken Wahnsinn in der Welt. Doch auch, was dieses Ereignis angeht, stellt sich die Frage, inwiefern es noch zeitgemäß ist. Nicht der Bierzeltstimmung wegen. Die ist wunderbar zeitlos. Sondern wegen der Rahmenbedingungen, innerhalb derer politische Kommunikation heute stattfindet.
