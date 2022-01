Markus Söder

Es ist jene Rolle, in der sich der bayerische Ministerpräsident seit Ausbruch der Corona-Pandemie gut gefällt: die des Machers, der sein Volk bewahrt vor Schaden durch das Virus, und der anderen auch gerne sagt, was sie wie hätten besser machen können und sollen im Umgang mit der Pandemie – und halt mit allem, was mit der Seuche zusammenhängt.