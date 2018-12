Der Machtkampf in der CDU um den Parteivorsitz geht in die entscheidende Phase. Doch Annegret Kramp-Karrenbauer, eine der der Kandidaten neben Friedrich Merz und Jens Spahn, gab sich in der Talkshow „Markus Lanz“ bemerkenswert locker. Gastgeber Markus Lanz wollte von der CDU-Generalsekretärin hören, ob sie schon wisse, wen sie am Freitag wählen werde. „Das ist ein Wahlgeheimnis“, entgegnete Kramp-Karrenbauer schmunzelnd. Und schob dann orakelnd hinterher: „Ich halte mich da an Konrad Adenauer.“ Nach einer kurzen Pause erläuterte sie: „Der immer gesagt hat: Wenn man sich selbst nicht wählen kann, wieso soll man dann eigentlich andere davon überzeugen, einen selbst zu wählen?“

Ebenfalls zu Gast in der Sendung war Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke. Er hält das Rennen um den Parteivorsitz in der CDU für „sehr offen“. Aber auch Annegret Kramp-Karrenbauer hätte im Machtkampf „die Eisenfaust im Handschuh eingesetzt.“

Die Sendung können Sie in der ZDF-Mediathek nachsehen.