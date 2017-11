So erreichen Sie Christoph Seils:

Christoph Seils ist Ressortleiter „Berliner Republik“ von Cicero. Im Januar 2011 ist im wjs-Verlag sein Buch „ Parteiendämmerung oder was kommt nach den Volksparteien “ erschienen.

Wenn Markus Blume das Gebäude der neuen CSU-Zentrale in München verlässt, tritt er in die Welt des globalisierten Kapitalismus ein. Amazon, Microsoft und IBM heißen die unmittelbaren Nachbarn. Aus der Innenstadt ist die CSU im vergangenen Jahr in die Parkstadt Schwabing gezogen. Nichts zu sehen gibt es hier von weiß-blauer Gemütlichkeit und bayerischem Barock. Hinter den Glasfassaden wird stattdessen der Handel neu erfunden oder das Internet der Dinge entwickelt. Unternehmenssprache ist Englisch.

Der CSU-Landtagsabgeordnete und Vize-Generalsekretär kommt richtig ins Schwärmen angesichts dieser Nachbarschaft, und gleichzeitig ist Blume überzeugt, dass die CSU hier am richtigen Ort ist, um die „Renaissance des Konservatismus“ auszurufen und über Sicherheit und Ordnung zu sprechen. „Die Veränderungsgeschwindigkeit macht vielen Menschen Sorge.“ Angesichts des dramatischen Wandels in der Welt sei es die Aufgabe der CSU, „Fortschritt zu gestalten, also Veränderungen abzufedern und die Menschen mitzunehmen“. „Der Zeitgeist ist konservativ“, frohlockt er, „diesen Rückenwind sollten wir nutzen.“

