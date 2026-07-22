- Die Herkunft der Messertäter bleibt der blinde Fleck
Ein Afghane hat den 22-jährigen Studenten Marius Dick in Trier erstochen. Auffällig ist die geringe Anteilnahme der Politik und die Zurückhaltung vieler Medien. Man will wohl einfach nicht wahrhaben, wo die Täter der Messergewalt im Land herkommen.
Am 15. Juli wurde in Trier der 22-jährige Student Marius Dick von einem Afghanen mit einem Messer getötet – ohne erkennbaren Anlass oder Grund. An jenem Morgen kam Dick gerade vom Einkaufen zurück, als er plötzlich auf offener Straße von dem 22-jährigen Sajad M. angegriffen wurde. Mit einem Messer stach der Afghane mehrfach auf sein Opfer ein. Einer der Stiche traf ihn direkt ins Herz. Im Krankenhaus erlag Marius seinen Verletzungen. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.
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