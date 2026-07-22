Marius Dick
Am Ort des Messermordes an Marius Dick stehen Kerzen / picture alliance/dpa | Birgit Reichert

Marius Dick und sein afghanischer Mörder Die Herkunft der Messertäter bleibt der blinde Fleck

Ein Afghane hat den 22-jährigen Studenten Marius Dick in Trier erstochen. Auffällig ist die geringe Anteilnahme der Politik und die Zurückhaltung vieler Medien. Man will wohl einfach nicht wahrhaben, wo die Täter der Messergewalt im Land herkommen.

VON ROBERT HOFMANN am 23. Juli 2026 5 min

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

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Am 15. Juli wurde in Trier der 22-jährige Student Marius Dick von einem Afghanen mit einem Messer getötet – ohne erkennbaren Anlass oder Grund. An jenem Morgen kam Dick gerade vom Einkaufen zurück, als er plötzlich auf offener Straße von dem 22-jährigen Sajad M. angegriffen wurde. Mit einem Messer stach der Afghane mehrfach auf sein Opfer ein. Einer der Stiche traf ihn direkt ins Herz. Im Krankenhaus erlag Marius seinen Verletzungen. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

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Peter Rosenstein | Do., 23. Juli 2026 - 18:42

Ich lebe in Niedersachsen nie dachte ich darüber nach, die AfD zu wählen. Stattdessen habe ich die FDP und CDU als Korrektiv gewählt. Nie wieder. Die AfD wird eine Chance bekommen.

Hans Jürgen Wienroth | Do., 23. Juli 2026 - 18:46

Der Bundespräsident soll bei einer Gedenkveranstaltung für das neuerdings rassistische (??) Attentat eines Deutsch-Iraners in München davon gesprochen haben, dass wir „ein Land mit Migrationsgeschichte“ wären. Haben da Autochthone überhaupt noch Rechte zu beanspruchen? Können sie, irgendwann demnächst zur Minderheit geworden, auch deren heute noch zugestandene Rechte einfordern oder gilt dann dasselbe wie für den Rassismus. Den gibt es nämlich auch nur für Menschen mit Migrationsgeschichte, Einheimische der Ursprungsgesellschaft können diesen nicht geltend machen. Ansonsten könnte man Taten wie in Trier darunter einordnen.

Aber diese Menschen haben ja auf ihrer „Flucht“ schlimmes erlebt und sind daher psychisch geschädigt. Deshalb muss man Nachsicht walten lassen und viel Mitleid mit ihnen haben, wie die Regierenden? Da gibt es kein Gedenken.

Könnte man letzteren ansonsten Rassismus gegen die eigene Bevölkerung und Nation unterstellen?

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