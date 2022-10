So erreichen Sie Volker Resing:

Wer den CDU-Generalsekretär finden will, braucht nicht nach „CDU“ suchen. „Hinterm Supermarkt, über den Hof in der Ecke“, sagt einer. Eine petrolfarbene Plakatwand hilft dann weiter, ohne Parteilogo. „Die Kiezmacher“ steht darauf. „Bürgerbüro Mario Czaja“. Das Graffito an der Wand hat den gleichen Ton. Da, wo Czaja sein Büro hat, würden sich manche seiner Parteifreunde aus dem Westen wohl nicht ohne Polizeischutz hintrauen.

Noch kein Jahr ist der Bundestagsabgeordnete aus Marzahn-­Hellersdorf im tiefen Osten Berlins die Nummer zwei der CDU Deutschlands. Friedrich Merz, der neue Parteichef, hatte überraschend den bundespolitischen Neuling aufs Schild gehoben. Mario Czaja wurde 1975 in Ost-Berlin geboren, er wuchs dort auf, wo er jetzt seinen Wahlkreis hat – nur war damals dort noch DDR.