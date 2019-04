Es gibt Tage, da schämt man sich für sein eigenes Parlament. Zum Glück sind solche Momente selten. Doch am vergangenen Donnerstag war es wieder mal so weit. Da hat der Deutsche Bundestag zum dritten Mal die AfD-Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel als Vizepräsidentin abgelehnt. Man mag von der AfD halten, was man will: Aber dieser Vorgang ist wahrlich keine Sternstunde des Parlamentarismus. Die wackeren Demokratieverteidiger haben mit ihrer Überheblichkeit der Demokratie keinen geringen Schaden zugefügt. Das ist ärgerlich und überflüssig.

Was dem Ganzen eine bizarre Note verleiht, ist der Eindruck, dass nicht wenige der 423 Abgeordneten, die Harder-Kühnel die Stimme verweigerten, das im Gefühl moralischer Überlegenheit getan haben werden. Zur Schau getragene Moral siegt über Geschäftsordnung. Was ist das? Unprofessionalität, Arroganz, Narzissmus? Oder einfach nur Infantilität?

