So ein buntes Publikum hat das Paul-Löbe-Haus lange nicht erlebt. In einem der Säle, in dem sonst die Ausschüsse tagen, sind Vertreter der Piraten, der Tierschutzpartei, von Fridays for Future, Extinction Rebellion und vieler weiterer kleiner Gruppierungen zusammengekommen. Eingeladen hat unter dem Titel „Reclaim the house“ Marco Bülow, früherer SPD-Bundestagsabgeordneter, nun fraktionslos. Es ist sein vermutlich letztes Jahr im Bundestag. Er wolle neue Allianzen schließen, zwischen verschiedenen Gruppierungen, die prinzipiell in dieselbe Richtung wollen, aber schlecht zusammenfinden.

Einer der Gäste: Martin Sonneborn, Chef der Satirepartei Die Partei. Vor ihm baut eine Aktivistin einen bedenklich wackelnden Turm aus Bauklötzen auf. Sie versucht ihn zu überzeugen, einen „Container“ zu etablieren, einen losen Zusammenschluss verschiedenster Kleinparteien und Der Partei als Zugpferd, um bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. „Wer das nicht mitmacht, der macht alles kaputt“, sagt sie energisch.