Doch dann kam ihr Auftritt im Kurhaus: Manuela Schwesig auf offener Bühne. Ohne Rednerpult, stattdessen mit Headset. Eine geschlagene Stunde deklinierte die Frau, an der sich im Lande die Geister scheiden, ihre Agenda für das Land und ihre Partei in freier Rede. Eine Agenda, in der bundespolitischer Gestaltungswille mitschwang. Am Ende bestätigten die Delegierten sie mit 94,8 Prozent für weitere zwei Jahre im Amt. Das beste Ergebnis aller Parteichefs seit 1990. Fast 4 Prozentpunkte mehr noch, als sie zwei Jahre zuvor wie einen Vorschuss bekommen hatte, als sie das Amt von ihrem krebserkrankten Mentor Erwin Sellering übernahm.