Angesichts der antisemitischen Parolen und Attacken auf deutschen und europäischen Straßen stimmte Weber nun in den Chor der Verurteiler des Antisemitismus ein, was an sich keine Meldung wert wäre. Doch er verband seine Aussage mit folgender Erkenntnis: „Radikale wie die AfD in Deutschland oder Le Pen in Frankreich haben Grenzverschiebungen beim Antisemitismus befeuert“, so Weber in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe. „Sie muss man als Begründer solcher Exzesse auch benennen.“