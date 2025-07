Was zu Zeiten der RAF in den 1970er Jahren allerdings nicht vorstellbar und den Tätern nicht möglich war, ist die Änderung des eigenen Namens und Geschlechts. Das am 1. November 2024 in Kraft getretenen „Selbstbestimmungsgesetz“ macht es möglich, dass der vermutliche Gewaltverbrecher Simeon T. nicht mehr existiert, sondern zu der in den Medien stets so genannten nicht-binären Person Maja T. wurde, die an Ungarn ausgeliefert wurde, unmittelbar bevor das Bundesverfassungsgericht dies untersagte. Presseberichten zufolge hat sich der damalige Simeon allerdings erst in der Untersuchungshaft in Ungarn über das dortige deutsche Konsulat als „nicht-binär“ erklärt und dadurch zu Maja gemacht. Ob er oder sie das überhaupt getan hat und wenn ja wann, ist übrigens keinesfalls gesichert. Auf eine entsprechende Anfrage antwortet das Auswärtige Amt für das Konsulat in Budapest: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht zu Details von konsularischen Einzelfällen äußern können.“